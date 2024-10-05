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Высказывания педиатра Медниса по поводу заболевших дифтерией детей оценит полиция

© Lsm.lv 5 октября, 2024 14:33

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Инспекция здоровья переадресовала Госполиции заявление Детской клинической университетской больницы о клевете со стороны врача Эдгара Медниса в связи со случаями дифтерии, сообщает LSM.lv.

Заявление связано с публичными высказываниями сертифицированного врача-педиатра Медниса и его действиями, отраженными в соцсетях, так как он винит детскую больницу в злом умысле.

В Госполицию поступило еще одно заявление от детской больницы в связи с клеветой без упоминания конкретной персоны. Хотя Меднис ранее также публично распространял дезинформацию, профессиональные организации медиков только на этот раз начали активно осуждать неколлегиальные поступки врача.

Общество врачей: высказывания Медниса появились только после продления сертификата

Хотя Меднис уже во время пандемии ковида распространял ложь и полуправду о самой пандемии, о вакцинации и параллельно Инспекция здоровья наложила на него административное наказание за несоблюдение эпидемиологических правил, совет Латвийского общества врачей не счел эти факты достаточно значимыми, чтобы учесть их в процессе повторной сертификации.

В сентябре нынешнего года срок врачебного сертификата Медниса был продлен.

Руководитель совета по сертификации Латвийского общества врачей Валдис Гилис сказал: "Все его высказывания последовали после того, когда сертификат уже был утвержден, через несколько дней после того, как повторная сертификация произошла - только тогда в прессе появились первые сообщения о каких-то дополнительных его высказываниях, которые могли ставить под сомнение процесс вакцинации или конкретно деятельность врачей из детской больницы".

Сам Меднис в электронном письме Латвийскому телевидению заявил, что юрист порекомендовал ему воздержаться от бесед с общественными СМИ до момента, пока не выяснится вопрос с его сертификатом врача.

Следует напомнить, что Меднис в соцсетях ставил под сомнение диагноз дифтерии у мальчика, умершего в сентябре, заявив, что этот диагноз - на совести детского инфектолога и педиатра детской больницы Даце Завадски, а также утверждал, что "для нее уже начищают наручники". Меднис также распространял высказывания о том, что ребенка, по мнению его родителей, "залечили" до смерти, и писал, что похороны одного ребенка еще не состоялись, но уже, возможно, готовятся следующие.

Ассоциация педиатров: действия Медниса могут иметь тяжелые последствия

Член правления Латвийской ассоциации педиатров Маргарита Крауча осудила высказывания Медниса, заявив, что тот нарушил и клятву Гиппократа, и непосредственные полномочия относительно вакцинации.

Крауча также подчеркнула, что такой поступок врача, прикрываемый свободой слова, может иметь тяжелые последствия: "Если врач высказывает какое-то предположение о возможном действии вакцин, более отрицательном, чем сама инфекция, то, конечно, те, кто сомневается, или те, у кого мало знаний о вакцинации, верят в то, что сказал врач. И это лишь ухудшает охват вакцинации, которая вполне обеспечивала бы отсутствие болезни у ребенка".

На следующей неделе в Латвийском обществе врачей состоится заседание комиссии по этике, которая оценит возможные нарушения врачебной этики со стороны Медниса, а также их тяжесть. Согласно действующему порядку, за серьезное нарушение этики врачебный сертификат может быть приостановлен. Однако это решение принимает совет по сертификации, который должен быть созван в течение месяца после заседания комитета по этике.

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