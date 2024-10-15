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Вы сможете получить гражданство Латвии: Петкевич призывает пенсионеров с паспортами РФ сдать другой экзамен

Редакция PRESS 15 октября, 2024 14:00

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LETA

Активист и политик из Даугавпилса Ольга Петкевич обратилась к пенсионерам - обладателям российских паспортов, которые сдавали экзамен по госязыку для получения вида на жительство в Латвии, но не смогли сдать экзамен из-за письменной части. Ольга предлагает этим людям теперь попробовать сдать экзамен на гражданство Латвии. И объясняет, почему это может быть хорошим решением проблемы.

"Люди старше 65 лет, которым никак не дается сочинение на экзамене на А2, могут пробовать получить гражданство Латвии. Латышский нужно сдать на В1, но после 65 письменную часть уже не сдают. Инвалиды освобождены от определенных частей экзамена по умолчанию, а не по справке от реабилитолога. Так что для многих людей это - выход из ситуации", - объясняет она.

Напомним, в 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, парламент Латвии принял поправки к закону о миграции. Теперь, чтобы продлить ВНЖ в Латвии, обладателям всех российских паспортов нужно подтвердить знание латышского языка. Речь идет о начальном уровне A2: это бытовой разговорный латышский. Но экзамен включает в себя в том числе и письменную часть, с которым многим пожилым людям, по разным причинам, справиться оказалось тяжело.

По данным агентства LETA, из Латвии могут выдворить 1 167 живущих там россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку и не подавших документы на получение или продление вида на жительство.

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