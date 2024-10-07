Впервые в истории прогнозов: тропический шторм Кирк может дотянуться до Латвии. Нужно ли беспокоиться?

Об этом пишет ведущий синоптик службы новостей TV3 Мартин Бергштейнс на своей странице в социальной сети Facebook:

"Ураган Кирк в настоящее время находится в центре Северной Атлантики с силой 3 категории (50-58 м/с), и медленно начинает двигаться на северо-восток - в сторону Европы. По мере достижения европейских берегов Кирк растеряет свои силы и перестанет считаться ураганом, но принесет штормовой ветер до 25-30 м/с. В этот самый момент циклон испытает внетропический цикл отдыха, иными словами просто превратится из тропического урагана в циклон умеренной широты с фронтальной системой.

Что будет после того, как Кирк окажется в глубине материка, над западной и центральной Европой - пока неизвестно, но один из сценариев допускает, что этот циклон умеренной силы будет двигаться к нашей стране.

Некоторые прогнозы показывают, что Кирк может снова усилиться по мере передвижения над Балтийским морем - порывы ветра ожидаются до 30 м/с, но это далеко не сила урагана - скорее обычный осенний шторм, и я подчеркиваю снова - это только один из прогнозов, который еще может измениться, поэтому сейчас к нему не стоит относиться серьезно", - пишет Бергштейнс.