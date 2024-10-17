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Возле латвийской границы: на Игналинской атомной электростанции начнется демонтаж реакторных хранилищ

© LETA 17 октября, 2024 17:28

Мир 0 комментариев

Государственная инспекция по безопасности атомной энергии (ГИБАЭ) дала разрешение выведенной из эксплуатации и находящейся в процессе закрытия Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) начать демонтаж реакторных хранилищ.

Компания получила лицензию на прекращение деятельности, разрешающую ей проводить работы по сносу строений, сообщила ИАЭС в четверг.

«Формально мы можем сказать, что до сих пор проводили подготовительные работы по выводу из эксплуатации, а теперь сможем заняться реальными работы по выводу из эксплуатации», - сказал для пресс-релиза глава ИАЭС Линас Баужис.

Как сообщает ИАЭС, лицензия не могла быть выдана до тех пор, пока все ядерные материалы не были окончательно удалены с энергоблоков, а отработанное топливо не было безопасно вывезено. Компания выполнила эти работы в начале 2023 года.

После остановки обоих реакторов ИАЭС в 2010 году началось закрытие станции. Отработанное ядерное топливо и другие долгоживущие радиоактивные материалы образовались в период с 1983 по 2009 год, однако они будут продолжать образовываться и в ходе закрытия до 2040 года.

Долгоживущие радиоактивные отходы в настоящее время хранятся во временных хранилищах, впоследствии они будут перемещены в глубокое хранилище, которое, как ожидается, будет построено и введено в эксплуатацию к 2080 году.вОЗ

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