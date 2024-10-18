Волейболистки Граудиня и Самойлова впервые поднялись на первое место в мировом рейтинге

Вторыми с 6740 очками в девяти турнирах являются чемпионки Европы Свенья Мюллер и Цинья Тилльман, а третьими с 6680 очками, накопленными в восьми турнирах, являются бразильянки Карола Сальгадо и Барбара Сейшас.

Лива Эбере и Даниэла Константинова занимают 80-е место с 1708 очками, заработанными в 11 турнирах.

Существенные изменения в рейтинге произошли после того, как очки чемпионата мира 2023 года перестали учитываться.

Ранее лидерами рейтинга были бразильские олимпийские чемпионы Ана Патрисия Рамош и Эдуарда Лисбоа, которые провели на первом месте 101 неделю подряд с 7 ноября 2022 года, но потеряли 1440 очков.