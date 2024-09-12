Вентспилсский дигитальный центр: создаем цифровое будущее уже сегодня Вентспилс 12 сентября, 2024 12:46 Вентспилс

Вентспилсский дигитальный центр - уникальное муниципальное учреждение, которое вносит значительный вклад в развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Вентспилсе и Латвии в целом, реализуя различные проекты, предлагая публичные услуги, а также совершенствуя цифровые навыки как у взрослых, так и у маленьких вентспилсчан, а также других жителей Латвии.

С технологиями дружат с детства

Сейчас, когда технологии и возможности, предоставляемые различными программами, развиваются так быстро, цифровые навыки становятся все более необходимыми. Чтобы стимулировать интерес детей к технологиям и освоению цифровых навыков уже с раннего возраста, Вентспилсский дигитальный центр вот уже на протяжении десяти лет предлагает разнообразные технологические кружки, в которых знания и навыки использования современных технологий может приобрести любой шестилетний вентспилсчанин, а также учащиеся 1-12-х классов, Вентспилсской музыкальной средней школы и Вентспилсского техникума. Благодаря 100-процентному финансированию Вентспилсского самоуправления занятия по технологиям для учащихся учебных заведений города бесплатны.

В этом учебном году школьникам предлагаются 25 занятий по различным темам, включая программирование, цифровую обработку фото и видео, инженерное дело, компьютерную 3D-графику, администрирование компьютерных систем, разработку игр, рекламную полиграфию, робототехнику, цифровое искусство, компьютерную анимацию и другие темы, которые будут полезны детям в повседневной жизни, а также могут сыграть большую роль в выборе будущей профессии.

Не забыты и самые маленькие вентспилсчане – Дигитальный центр регулярно посещает дошкольные учреждения, предлагая уроки робототехники Bee-Bot и iRobot Root, в рамках которых изучаются буквы, цифры, животные, важные факты о Латвии и другие темы.

Технологические мастерские и образование по интересам для любого латвийского школьника

Основываясь на многолетнем опыте в обеспечении образования по интересам, Вентспилсский дигитальный центр разработал предложение, доступное любому латвийскому школьнику, – дистанционные занятия по технологиям для учеников 4-12-х классов, учащихся профессиональных средних школ и техникумов. Дистанционные занятия будут проводиться в течение всего учебного года, предоставляя возможность любому школьнику в Латвии и мире, не выходя из дома, освоить разработку сайтов, программирование, разработку игр и другие навыки, которые будут полезны как в качестве хобби, так и в качестве основы при выборе будущей профессии.

В свою очередь, неизменной ценностью школьных экскурсий являются технологические мастерские, которые уже два года как обосновались в помещениях Вентспилсского центра науки VIZIUM. Школьникам предлагается широкий спектр технических творческих мастерских - по рекламной печати, STEM, робототехнике, 3D-искусству, компьютерной графике и т. д. Кроме того, доступны девять аудиовизуальных мастерских, которые можно посетить в рамках программы "Латвийская школьная сумка", чтобы познакомиться с Латвией – ее природой, историей, культурой, традициями и искусством - посредством технологий.

У школьников, отправляющихся на экскурсию в центр науки VIZIUM, есть прекрасная возможность совместить творческую деятельность в мастерских с посещением выставочного зала и научных шоу.

Неформальное образование для взрослых - широкий спектр обучения для развития цифровых навыков у населения

Вентспилсский дигитальный центр также выполняет функции центра образования взрослых, обучая жителей применению современных технологий и разрабатывая учебные материалы. Обучение доступно как очно, так и дистанционно, что позволяет получать новые знания не только вентспилсчанам, но и желающим учиться из других городов Латвии и даже других стран.

Дигитальный центр регулярно приглашает всех взрослых расширять свои знания, предлагая широкий спектр учебных курсов, полезных как для работы, так и для личных нужд, - таких, например, как MS Excel, инструменты искусственного интеллекта, программы Adobe, создание цифрового контента, приложения Google и т. д. Также предлагаются различные занятия по интересам, семинары и тематические мероприятия.

Кроме того, Дигитальный центр специализируется на обучении педагогов, разрабатывая индивидуальные учебные программы, которые позволяют использовать полученные знания для разнообразия методов обучения, тем самым способствуя более творческому процессу обучения школьников. Педагоги как вентспилсских, так и других латвийских школ имеют возможность осваивать элементы программирования, формирование расписания уроков с помощью aScTimetables, элементы игры в учебном контенте, создание интерактивных учебных материалов, цифровых приложений и их применение в учебной работе и др. Благодаря поддержке Вентспилсского самоуправления педагоги города могут совершенствовать свои цифровые навыки бесплатно.

Значительный вклад в развитие инфраструктуры ИКТ Вентспилса и Латвии

Дигитальный центр создал платформу для совместного использования муниципальных ресурсов ИКТ, которая составляет важную часть центральной инфраструктуры ИКТ страны и предоставляет самоуправлениям возможность совместно использовать ресурсы серверов с помощью размещенных на них решений, таких как бесплатная официальная интернет-платформа для электронного адреса, которая за это время использовалась более чем 1100 государственными и муниципальными учреждениями. Кроме того, разработан ряд инновационных решений, обеспечивающих взаимодействие системы управления услугами государственных и муниципальных единых центров обслуживания клиентов с электронными услугами, размещенными на портале www.latvija.lv.

Служба поддержки Дигитального центра предоставляет свои услуги не только всем учреждениям Вентспилсского самоуправления, но и библиотекарям по всей Латвии, всем специалистам государственных и муниципальных единых центров обслуживания клиентов, а также организациям, использующим интернет-платформу э-адреса parvaldiba.lv.

Вентспилсчанам и гостям города обеспечена зона бесплатного покрытия Wi-Fi, которая охватывает более 700 широковещательных станций в разных местах города. Также в Вентспилсе создана оптическая сеть передачи данных, которая со скоростью 100 Гбит/с на данный момент является самой быстрой компьютерной сетью городского уровня в странах Балтии. Общая длина ее кабельных жил - более 3950 км, что обеспечивает передачу данных каждой школе, дошкольному учреждению и муниципальному зданию со скоростью, превышающей цели, заявленные в плановых документах Европейского союза на 2025 год. В свою очередь, публичная зона Дигитального центра предоставляет жителям и гостям города бесплатный доступ к Интернету и компьютерам, а также оказывает офисные услуги (печать, сканирование, ламинирование, использование различных компьютерных программ и др.).

Под эгидой Вентспилсского дигитального центра уже два года работает центр науки VIZIUM, который с помощью выставок, творческих мастерских и научных шоу знакомит детей и молодежь со STEM – наукой, технологиями, инженерией и математикой.