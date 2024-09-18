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Вентспилс и Ливанский край вошли в группу лидеров по циркулярной экономике

© Суббота 18 сентября, 2024 15:43

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Исследование, проведенное 20 латвийскими учеными проанализировало: как латвийские самоуправления обращаются со своими ресурсами, включая сточные воды и отходы, и как привлекают жителей к решению экологических проблем.

Уточним, что циркулярная экономика на уровне концепции возникла еще в конце 1980-х годов - как альтернатива привычной, линейной. В основе этого подхода – возможность повторного использования материалов, что чрезвычайно важно для сохранения окружающей среды.

Экономика замкнутого цикла основана на убеждении, что любой материал является ценным ресурсом, который можно превратить в новую, непреходящую ценность после использования, тем самым сокращая количество отходов и продвигая более экологически чистый образ жизни.

Индекс циркулярной экономики делит муниципалитеты на пять групп: «лидеры», «эксперты», «практики», «добросовестные» и «ожидающие». В этом году только два самоуправления – Вентспилс и Ливанский край – вошли в группу «лидеров», получив самые высокие рейтинги по показателям экономики замкнутого цикла.

В настоящее время важнейшим проектом Вентспилсского самоуправления является строительство станции когенерации, работающей на отходах. Такая станция станет первой в Латвии. Цель – сокращение количества отходов, подлежащих захоронению, содействие регенерации отходов и возврат содержащихся в отходах энергетических ресурсов в народное хозяйство в виде тепловой энергии и электроэнергии.

«Вентспилс давно уделяет внимание вопросам устойчивого развития и окружающей среды, - говорит председатель Думы города государственного значения Вентспилса Янис Витолиньш. – Муниципалитет, одновременно развивая порт и промышленность, целенаправленно позаботился о том, чтобы развитие происходило сбалансированно, с учетом как экономических интересов, так и интересов населения. Уже в 2001 году Вентспилс получил награду Регионального центра окружающей среды за инвестиции в охрану окружающей среды, а также самоуправление активно использовало финансирование ЕС, построив первую в Латвии свалку бытовых отходов и создав две площадки для приема сортированных отходов. Сегодня в городе размещено почти 100 контейнеров для сортированного мусора».

Людмила ВЕВЕРЕ.

Справка. Индекс циркулярной экономики Латвии проводится впервые, результаты обобщаются с мая по июль и подчеркивают важность устойчивого мышления, побуждая общество и самоуправления уделять больше внимания повторному использованию ресурсов и принципам циркулярной экономики.

 

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