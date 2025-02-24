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В США арестованы пять членов Демократической партии по делу о фальсификации выборов

Редакция PRESS 24 февраля, 2025 12:13

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Одна из обвиняемых Ванда Гетер-Патаки.

Пять человек, включая видных политических оперативников-демократов в крупнейшем городе штата Коннектикут, были арестованы в пятницу по обвинению в фальсификации открепительных талонов во время местных выборов 2023 года, что привело к повторному проведению выборов мэра по решению суда и способствовало скептицизму в отношении безопасности голосования в США, сообщает Apnews.

Нынешний мэр Бриджпорта демократ Джо Ганим, в пользу которого и действовали обвиняемые, был впервые избран мэром в 1991 году и проработал на этом посту 12 лет, а затем ушел в отставку, когда его уличили в получении взяток и откатов. Осужденный за рэкет, вымогательство и другие преступления, он провел семь лет в тюрьме, но в 2015 году вернулся на прежнюю должность. Он был переизбран в 2019 и 2023 годах.

Обвинения, как правило, сводятся к тому, что обвиняемые по делу Бриджпорта незаконно завладели чужими открепительными бюллетенями, незаконно присутствовали при заполнении избирателями своих бюллетеней и вводили избирателей в заблуждение относительно правил выдачи открепительных талонов. В жалобах, поданных ранее в органы по контролю за проведением выборов штата, говорится, что на некоторых избирателей оказывалось давление, чтобы они выбрали определенных кандидатов при заполнении бюллетеней.

Среди арестованных - заместитель председателя Демократического городского комитета Бриджпорта Ванда Гетер-Патаки (на фото), а также члены Демократического городского совета Бриджпорта Альфредо Кастильо, Мария Перейра и Джазмари Мелендес, сообщает главная прокуратура штата.

Гетер-Патаки и Кастильо ранее были обвинены в аналогичных преступлениях, связанных с выдачей открепительных талонов на выборах 2019 года.

Во время выборов 2023 года появились видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как люди засовывают множество открепительных бюллетеней в урны для голосования на улице во время демократических праймериз.

Новость о видеозаписях способствовала росту скептицизма в отношении безопасности американских выборов и распространилась через правые социальные сети и ультраправые СМИ. Случай в Бриджпорте был использован для подкрепления заявлений о краже результатов выборов 2020 года, причем люди пропагандировали его как доказательство ложных утверждений о широкомасштабном мошенничестве, связанном с урнами для голосования.

Все пятеро были отпущены под залог с обещанием явиться в Высший суд Бриджпорта 6 марта.

"Эти судебные преследования, надеюсь, послужат сигналом, препятствующим фальсификации результатов выборов в Коннектикуте в будущем», - говорится в заявлении главного прокурора штата Патрика Гриффина.

В связи с выборами 2019 года Гетер-Патаки, Кастильо и двум сотрудникам избирательной кампании в прошлом году были предъявлены обвинения в незаконном хранении открепительных бюллетеней и других нарушениях избирательного законодательства. Их обвиняют в манипуляциях с системой выдачи открепительных талонов во время праймериз того года, на которых Ганим победил сенатора штата Мэрилин Мур с перевесом всего в 270 голосов.

По словам прокуроров, некоторые из обвиняемых вводили избирателей в заблуждение относительно требований к получению открепительных талонов, говорили людям, за каких кандидатов голосовать, неправомерно присутствовали при заполнении бюллетеней и нарушали правила обработки как заявлений на получение открепительных талонов, так и самих бюллетеней.

Эти дела все еще находятся на рассмотрении в суде.

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