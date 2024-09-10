В Рижской думе обсуждают правила охоты в черте города

О том, что предполагается разрешить принятием этих правил, рассказал председатель комитета Виестур Зепс:

«Мы получили несколько предупреждений как от Министерства земледелия, Продовольственно-ветеринарной службы, так и от населения о том, что на территории города замечены дикие кабаны, которые активно обитают среди мусора и, в своем роде, угрожают жителям.

Это решение, которое позволяет Совету по координации охоты осуществлять меры, которые бы предотвращали угрозы как общественному порядку, так и людям и животным, а также экспорту продуктов питания.

Будут использоваться как различные ловушки, так и различные другие приемы, чтобы фактически не применять опасную стрельбу до последнего».