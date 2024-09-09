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В Риге негодуют: в Латгалии используют незаконный флаг!

Редакция PRESS 9 сентября, 2024 15:25

Новости Латвии 0 комментариев

Хотя флаг исторической земли Латгалии был утвержден весной прошлого года - темно-синий с белой полосой посередине, - местные жители, а зачастую и учреждения самоуправления до сих пор используют неутвержденную версию флага с красным гербом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио, пишет Grani.lv.

Рамона Умблия, искусствовед и представитель Государственной геральдической комиссии, называет такое игнорирование закона нигилизмом против закона и, следовательно, против самого государства.

Избранный от Латгалии депутат Сейма Юрис Вилюмс считает, что это лишь переходный период и что людям нужно объяснить значение флага, а не просто объяснить, что это такое.

14 лет назад краевед-энтузиаст Марис Румакс создал и представил так называемый флаг Латгалии. Флаг быстро стал популярным среди местного населения, его использовали на городских праздниках и вывешивали на зданиях. Однако официально он не был утвержден, так как герб на сине-белом фоне не был признан соответствующим.

Как пояснили тогда в Государственной геральдической комиссии, этот серебряный герб с короной на красном фоне использовался в XVI веке Пардаугавским герцогством, в состав которого входила Латгалия, но сейчас он не имеет отношения к исторической области. Еще в 2017 году на Всемирном латгальском слете была принята резолюция, призывающая Совет Латгальского региона планирования официально утвердить флаг без этого герба. И вот в прошлом году, в апреле 2023 года, президент Эгилс Левитс с учетом мнения Государственной геральдической комиссии утвердил в качестве флага исторической земли Латгалия темно-синий флаг с белой полосой посередине, без первоначально использовавшегося герба.

Хотя прошло уже полтора года, не только частные лица, но и некоторые самоуправления до сих пор используют неофициальную версию с гербом вместо официально признанного флага Латгалии.

«Было бы очень важно заинтересовать само общество, чтобы оно как можно больше следило за этим, потому что мы все сейчас видим значение символов, глядя на войну в Украине.

Украинский флаг сейчас говорит абсолютно обо всем - за ним стоят истории и трагедии. Так что эти символы имеют гораздо большее значение, чем мы себе представляем. Это не просто кусок ткани.

Когда кусок ткани становится флагом, он становится символом, которому есть что сказать, который многое символизирует, который многое говорит о принадлежности тех, кто пользуется этим флагом».

Рамона Умблия подчеркивает необходимость продолжать работу по разъяснению значения флага общественности.

«В Латгалии есть разные общины, и поэтому мы должны попытаться объяснить, как в этой геополитической ситуации, особенно в приграничных районах, где существуют очень напряженные отношения, важно показать лояльность государству через законодательство, потому что этот утвержденный флаг исторической земли Латгалии закреплен в законе».

Кроме того, если муниципалитеты и государственные учреждения используют герб, не зарегистрированный в Законе о гербах, то на них следует наложить штраф, ведь это является нарушением закона, подчеркнула Умблия.

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