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В Париже прошли переговоры США, Европы и Украины

Редакция PRESS 18 апреля, 2025 13:36

Мир 0 комментариев

В Вашингтоне заявили, что США представили на переговорах в Париже "контуры прочного и долговременного мира" в Украине. В Киеве назвали встречу "конструктивной и позитивной". Стороны запланировали новую встречу в Лондоне.

В Париже во вторник, 17 апреля, собрались представители США, Украины, Великобритании, Германии и Франции. На переговорах в разных форматах обсуждались пути достижения мира в Украине.

От США в Париж прибыли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник Стивен Уиткофф. Киев на переговорах представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Представителями Германии были политический директор МИД ФРГ Гюнтер Зауттер (Günter Sautter) и советник федерального правительства по внешней политике и политике безопасности Йенс Плётнер (Jens Plötner).

США: Представлены контуры долговременного мира

Кит Келлог в соцсети X опубликовал фото из Парижа с Умеровым и Ермаком и назвал встречи "очень продуктивными".

Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон представил всем сторонам "контуры прочного и долговременного мира", не приведя каких-либо подробностей. По ее словам, после встречи в Париже Марко Рубио в телефонном разговоре передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову "то же послание, которое команда США донесла украинской делегации и своим европейским союзникам в Париже: президент Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась".

В МИД РФ подтвердили факт разговора Рубио с Лавровым. Как сообщила пресс-служба МИД РФ, Лавров подтвердил готовность России к продолжению совместной работы с Соединенными Штатами "по устранению первопричин украинского конфликта".

Украина: Необходимо полное прекращение огня

Андрей Ермак в своем Telegram-канале назвал  встречу в Париже "конструктивной и позитивной". По его словам, стороны "обменялись мнениями" о следующих шагах к достижению мира, "включая реализацию полного прекращения огня", участие миротворцев и "разработку эффективной архитектуры безопасности для Украины".

"Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине и обменялись мнениями по практической реализации этого этапа", - подчеркнул глава офиса президента Украины. Он отметил, что украинская сторона согласилась на полное прекращение огня еще на переговорах 11 марта в Джидде.

Андрей Сибига заявил, что "усиление давления на Россию имеет решающее значение для достижения справедливого и прочного мира". "Я благодарен Франции, Германии и Соединенному Королевству за их неизменную поддержку и усилия по достижению прочного мира", - добавил глава МИД Украины.

Франция: Мы запустили позитивный процесс

В Елисейском дворце тоже охарактеризовали переговоры по Украине в Париже как "конструктивные". "Важно то, что сегодня в Париже мы запустили позитивный процесс, в котором участвуют европейцы", - цитирует Sky News слова советника президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Е3 (Великобритания, Германия и Франция. - Ред.) участвуют в переговорах, и мы делаем это с европейскими амбициями". 

Французский чиновник рассказал журналистам, что новая встреча представителей США, Украины и трех европейских государств запланирована на следующей неделе в Лондоне.

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