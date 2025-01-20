В Олайне столкнулись школьный микроавтобус и BMW: есть пострадавшие

В результате аварии пострадали три человека, двое из которых — дети. Всего в микроавтобсе ехало 18 школьников.
Все пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
По данным Госполиции, ДТП произошло около 07.50.
В понедельник утром, 20 января, в Олайне, на улице Земгалес произошло столкновение столкновение перевозившего школьников микроавтобуса Mercedes-Benz и легкового автомобиля BMW.
В результате аварии пострадали три человека, двое из которых — дети. Всего в микроавтобсе ехало 18 школьников.
Все пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
По данным Госполиции, ДТП произошло около 07.50.
Суд в Китае привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего водителя внедорожника Фань Вэйцю, въехавшего в ноябре прошлого года в толпу людей в городе Чжухай, сообщает BBC.
Суд в Китае привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего водителя внедорожника Фань Вэйцю, въехавшего в ноябре прошлого года в толпу людей в городе Чжухай, сообщает BBC.
Внимание СМИ и военной полиции привлекло подозрительное объявление, связанное с Национальными вооруженными силами (НВС). На портале объявлений “PP.lv” было размещено предложение за 3000 евро избежать военной службы, якобы благодаря "благодаря правильным связям".
Внимание СМИ и военной полиции привлекло подозрительное объявление, связанное с Национальными вооруженными силами (НВС). На портале объявлений “PP.lv” было размещено предложение за 3000 евро избежать военной службы, якобы благодаря "благодаря правильным связям".
"На баррикадах были люди всех возрастов, от подростков до стариков. Помню, я разговаривала с парнем, которому тогда было, наверное, лет шестнадцать. Я спросила его, почему он здесь. Мальчик - не помню его имени - сказал, что хочет показать «этим русским оккупантам», что латыши умеют защищать свою землю, как они всегда это делали. Кто рассказал тебе об этом, мой мальчик? Мой дедушка, он был латышским легионером, - вспоминает Элита Вейдемане в "Неаткариге" баррикадные дни 1990-х.
"На баррикадах были люди всех возрастов, от подростков до стариков. Помню, я разговаривала с парнем, которому тогда было, наверное, лет шестнадцать. Я спросила его, почему он здесь. Мальчик - не помню его имени - сказал, что хочет показать «этим русским оккупантам», что латыши умеют защищать свою землю, как они всегда это делали. Кто рассказал тебе об этом, мой мальчик? Мой дедушка, он был латышским легионером, - вспоминает Элита Вейдемане в "Неаткариге" баррикадные дни 1990-х.
После тяжелой болезни скончался хирург и преподаватель Роланд Гибнерс, сообщили в Латвийском обществе хирургов позвоночника.
После тяжелой болезни скончался хирург и преподаватель Роланд Гибнерс, сообщили в Латвийском обществе хирургов позвоночника.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело в отношении помощницы прокурора за незаконное разглашение информации в связи с несколькими уголовными производствами, сообщили агентству LETA в KNAB.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело в отношении помощницы прокурора за незаконное разглашение информации в связи с несколькими уголовными производствами, сообщили агентству LETA в KNAB.
7 января Государственная полиция задержала мужчину и изъяла концентрат наркотиков, из которого можно изготовить вещества на сумму 1 000 000 евро на «черном рынке». Для реализации смертельно опасных наркотических веществ использовались обычные пакоматы.
7 января Государственная полиция задержала мужчину и изъяла концентрат наркотиков, из которого можно изготовить вещества на сумму 1 000 000 евро на «черном рынке». Для реализации смертельно опасных наркотических веществ использовались обычные пакоматы.
Электроэнергия сейчас не дешевая - и пользователи считают каждый потраченный киловатт. Поэтому лишние объемы, появляющиеся в счетах, - повод для тревоги и даже расследования...
Электроэнергия сейчас не дешевая - и пользователи считают каждый потраченный киловатт. Поэтому лишние объемы, появляющиеся в счетах, - повод для тревоги и даже расследования...