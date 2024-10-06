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В нескольких медучреждениях Риги и окрестностей оказывали услуги при отсутствии разрешений

© LETA 6 октября, 2024 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

В нынешнем году в нескольких медучреждениях выявлено оказание врачебных услуг при отсутствии необходимого разрешения, в связи с чем предоставление этих услуг приостановлено, о чем свидетельствует информация в базе данных Инспекции здоровья.

Всего приостановлено оказание врачебных услуг 8 поставщикам этих услуг, нарушившим Закон о врачебной деятельности. Нарушение состоит в том, что услуги были оказаны в медучреждениях, не зарегистрированных в Регистре врачебных учреждений, причем в двух из этих лечебниц врачебные услуги оказывали лица, у которых отсутствует регистрация в Регистре медработников и вспомогательного медперсонала.

Во всех случаях услуги были оказаны в Риге или под Ригой.

В частности, зарегистрированные врач по акупунктуре и арт-терапевт оказывали услуги в медучреждениях, отсутствующих в Регистре врачебных учреждений.

В двух случаях инъекции ботулотоксина делали лица, не имеющие регистрации в Регистре медработников и вспомогательного медперсонала.

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