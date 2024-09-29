В Литве латвийский экипаж раллистов врезался в толпу зрителей; один человек погиб, 14 получили травмы

Полиция информировала, что в 21:50 поступило сообщение об аварии на ралли Samsonas Rally Utena. Изначально говорилось о примерно 20 пострадавших.

Очевидцы происшествия рассказали порталу Delfi, что один человек погиб, еще нескольких реанимируют. Полиция подтвердила, что медики констатировали смерть одного из зрителей и что 14 человек получили травмы.

По информации Delfi, рулоны сена, которыми было обозначено направление поворота, опрокинули другие автомобили, поэтому латвийский экипаж не заметил поворота и врезался в зрителей.

Портал Go4speed сообщил, что в трагическую аварию попал экипаж Кристапса Телле и Каспарса Гривы.

Организаторы ралли сообщили, что соревнования отменяются и Федерация мотоспорта Литвы продолжает расследование случившегося.

Как выяснил портал Delfi.lt, в связи с трагическим ДТП начато досудебное расследование согласно части 3 статьи 132 Уголовного кодекса Литвы (убийство по неосторожности).