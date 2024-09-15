В городских вывесках будут учитывать дух времени — вице-мэр Риги

Съемочная группа LSM+ потратила около получаса, чтобы найти хоть одну надпись на русском языке. Нашла: надпись «банкомат». Правда, есть нюанс — это PNB banka, который уже давно закрыт.

Конечно, есть еще Театр имени Чехова с вывесками спектаклей. Всё согласно действующему закону о государственном языке — надпись на русском меньше, чем на государственном. Плакат прошёл все согласования и ни одного норматива не нарушает.

Но именно эти плакаты недавно стали поводом для большого скандала в социальных сетях. И для обращения вице-мэра Риги Эдвардса Ратниекса в Минюст. Он попросил разъяснить порядок использования русского языка в городской среде. Ответ вице-мэр получил на днях. И вчера распространил громкое заявление: Впредь в Риге не будет реклам, афиш, и надписей на русском языке.

«Ранее все эти правила существовали только для нужд туристов. Поэтому информация могла быть и на русском языке. Здесь Министерство юстиции конкретно указывает, что нужно следовать духу времени и геополитическим событиям, в которых мы живём. И туристические правила — не нынешняя реальность. У нас нет туризма с Россией», - заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

Правила, о которых говорит вице-мэр, записаны в законе о госязыке. В нескольких частях 21-й статьи. Суть — «Если одновременно с госязыком используется иностранный язык, то тексту на Госязыке отводится главное место. По форме и содержанию он не может быть меньше или уже, чем текст на иностранном». Сам закон не менялся. Но в письме Министерства юстиции думе сказано, что самоуправления обязаны применять нормативные акты согласно духу времени.

«Закон о госязыке определяет использование латышского языка. Это наша основная ценность, как нация, территория, символы. Использование иностранных языков, конечно, допускается. Но есть ограничения. О них мы и говорим в письме. Как их будут применять конкретные стороны — это в их ведении. В Рижской думе ведомство, которое утверждает эти вопросы — Департамент развития. Там, скорее всего, тоже получили наше мнение. Будут они принимать его во внимание или нет — мне трудно комментировать», - сказала парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална.

Вице-мэр не исключает, что в случае отказа от согласования той или иной афиши или рекламы на русском, кто-то может оспорить это решение в суде. Но говорит, в своей позиции уверен.

Эксперт в госуправлении Лелде Метла-Розентале такую активность вице-мэра связывает в грядущими выборами в самоуправления:

«Господин Ратниекс взял на себя роль стража национальных ценностей. Как будто он единственный, кто за это борется. Министерство юстиции, чтобы немного развеять это образ говорят, что они абсолютно согласны, об этом нужно говорить».

Учитывая, что решения о согласовании афиш и прочих надписей принимает не вице-мэр, а Департамент развития Рижской думы, LSM+ задался вопросом, не является ли это политическим давлением со стороны Ратниекса на департамент?

«Я думаю, у нас достаточно механизмов, как поднять тревогу. Если происходит принудительное манипулирование чиновниками, то у них есть возможность об этом сообщить. Я думаю, эта идея останется на уровне общественной риторики. Ни одно письмо с мнением не может быть основанием какого-либо юридически обязывающего действия», — сказала Лелде Метла-Розентале.

К кому теперь будет прислушиваться Департамент развития, когда на согласование придёт надпись вывески или афиши на русском — с таким вопросом LSM+ сегодня обратился в сам департамент. Там в комментарии отказали. Указав, что это политический вопрос, и ответит на него... вице-мэр Эдвардс Ратниекс.

«Наши специалисты увидели проблему, они обратились ко мне, чтобы я обратился в соответствующие инстанции и продвигал эту инициативу как должностное лицо. Это я и сделал», - пояснил сам Ратниекс.

Вице-мэр всё же призывает Минюст не ограничиваться интерпретацией закона, а сформулировать точные поправки к нему, которые бы четко исключали использование русского в общественном пространстве и не требовали интерпретаций.