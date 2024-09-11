В Детской больнице увеличивается число пациентов с «Covid-19»

Как рассказала представитель больницы Марта Земниеце, в августе в больнице было проведено более 400 тестов по подозрению на "Covid-19", и четверть из них оказались положительными.

В сентябре из более чем 100 проведенных тестов около пятой части оказались положительными. Тесты проводились и во время амбулаторных посещений, и в больнице при подозрении на заболевание.

Число случаев "Covid-19" у детей в ДКУБ значительно возросло с третьей декады августа, причем наибольшее число положительных тестов было у детей в возрасте до четырех лет.

В августе 32 детям потребовалась госпитализация в связи с симптомами "Covid-19", а в сентябре - девяти.

В инфекционном отделении лечился грудной ребенок с осложнениями после "Covid-19". Состояние других детей с этой инфекцией было умеренным тяжелым, и они быстро выздоровели.