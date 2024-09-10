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Устранение дефектов ремонта на улице Гертрудес обойдётся рижанам в копеечку

Редакция PRESS 10 сентября, 2024 14:50

Новости Латвии 0 комментариев

Дефекты, причиненные застройщиком ReRe Vide на улице Гертрудес, устранит компания MRG Būve за 475 945 евро, свидетельствует информация в электронной системе закупок. Ремонт дефектов на участке от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона начнется на этой неделе, сообщили в Департаменте внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления.
Чтобы не создавать лишних неудобств, работы будут проводиться поэтапно, сообщили в самоуправлении. Работы планируется завершить к концу ноября этого года, пишет LSM+.

Хотя участок улицы Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона открыт для движения транспорта, работы предыдущего застройщика ReRe Vide до сих пор не сданы в эксплуатацию из-за обнаруженных нескольких дефектов. Как пояснили в самоуправлении, дефекты связаны с несоответствием устройства уличных и тротуарных покрытий требованиям ПДД, например, неровностями, вмятинами, некачественными стыками, зазорами между элементами и их заполнением.

Для удобства жителей и предпринимателей, а также пассажиров 1-го троллейбуса улица открыта для движения транспорта.

Договор с ReRe Vide на реновацию улицы Гертрудес был заключен в 2022 году, а общая сумма договора составила 1,36 миллиона евро, включая НДС. Из-за некачественного выполнения работ договор был расторгнут, а самоуправление наложило на застройщика штраф за несоблюдение сроков строительства, а также не выплатил предусмотренную договором 10% неустойку.

Для устранения дефектов и ввода участка улицы в эксплуатацию муниципалитет несколько раз объявлял закупку работ по устранению дефектов. Теперь тендер завершился, и с компанией MRG Būve заключен договор на устранение дефектов на сумму 475 945 евро, включая НДС.

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