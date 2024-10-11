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Украинцы в Латвии работают за меньшие деньги, чем местные – Минфин

Редакция PRESS 11 октября, 2024 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Министерства финансов на 17.09.2024, актуальные трудовые отношения имелись у 9080 граждан Украины, которые трудились в 3202 местах. Соответственно можно говорить, что только около пятой части лиц, получивших убежище, пошли работать, пишет Bb.lv. 

За последние три года зарплата трудоустроенных украинских граждан существенно возросла — если во втором квартале 2022 года брутто–заработок составлял всего 729 евро, то в июле 2024 года уже 1302 евро до выплаты налогов.

Впрочем, уже в первом квартале 2024 года средняя брутто–зарплата в общественном секторе в Латвии составляла 1667 евро, в частном — на 43 евро меньше.

Так что можно констатировать, что украинцы позволяют поддерживать более низкую планку зарплат, осуществляя своеобразный демпинг на рынке рабочей силы.

Данные по июлю 2024 года свидетельствуют, что наиболее распространенными среди украинских граждан в Латвии являются самые простые работы, не требующие особой квалификации: уборщик (634), подсобный рабочий (626), продавец (373). В пятерке востребованных оказались также повар (312) и рабочий цеха (307).

При разделении по отраслям первое место среди нанимающих украинцев занимает обрабатывающая промышленность (557), далее следуют оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта (510), размещение и услуги питания (449), строительство (377), транспорт и складское хозяйство (269), здоровье и социальный уход (202), административные и обеспечивающие службы (149), информационные и коммуникационные услуги (119), сельское, лесное и рыбное хозяйство (114), профессиональные, научные и технические услуги (112).

Остальные сферы полезной деятельности востребовали менее ста украинцев каждая.

Интересно, что в сентябре 2024 года в Латвии было трудоустроено 107 украинских врачей, 48 стоматологов и 55 медсестер. В целом эта профессиональная группа выказывает весьма устойчивый рост.

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