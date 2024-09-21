Украина: военным и чиновникам запретили Telegram

Украинским правительственным чиновникам, военнослужащим и работникам критически важной инфраструктуры запрещено использовать приложение для обмена сообщениями Telegram. Об этом объявил в пятницу Национальный координационный центр кибербезопасности Украины.

Совет национальной безопасности и обороны страны считает этот шаг необходимым.

Во время встречи в четверг Служба безопасности Украины и Генеральный штаб Вооруженных сил заявили, что Telegram используется Россией для кибератак, фишинга, распространения вредоносного ПО, установления местонахождения пользователей и калибровки ракетных ударов.

Исключение из запрета будет сделано для тех людей, которые используют приложение для исполнения своих официальных обязанностей. Остальные украинцы могут свободно поьзоваться приложением на своих личных устройствах.

Телеграм популярен в Украине для обмена инфорамцией о российских воздушных атаках. Он также является одним из основных способов взаимодействия украинских чиновников, включая президента Владимира Зеленского, с общественностью.