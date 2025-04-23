Угостил жвачкой, требовал снять штаны: в Иманте подросток угрожал изнасилованием 9-летней девочке

По словам Виктории, к её малолетней дочери возле Рижской 96-ой школы пристал подросток лет 13-15.

"Вчера утром около 8:50 недалеко от 96 школы, дочке (9 лет) по дороге в школу встретился подросток лет 13-15. Предложил жвачку. На её отказ стянул с себя штаны, оголив свой недопричендал и начал угрожать изнасилованием. Благо, ребенок быстро среагировала и умчалась в школу по другой дороге. Заявление в полицию написано, но вряд-ли это что-то даст. По закону ребенок не имеет права даже перцовый баллончик носить с собой для самозащиты. Боксом занимается, но в тот момент впала в ступор, хорошо хоть сообразила убежать", - пишет мама в соцсети.

В комментариях люди написали, что девочка поступила правильно - лучше всего в этой ситуации было попытаться убежать. Так же эффективным методом борьбы с эксгибиционистом может стать крик.

Фото: иллюстративное