У рижан появилась серьезная мотивация для сортировки мусора: цены выросли

В центре города и Латгальском предместье, которое обслуживает "CleanR", плата за обработку кубометра бытовых отходов выросла на 7,4% (26,48 евро за кубометр без НДС, ранее - 24,66 евро). "CleanR" работает и в Курземском районе, где прирост составил 7,3% (26,76 евро вместо прежних 24,93 евро). В Земгальском предместье (обслуживает "Lautus vide") обслуживание бытовых отходов сейчас обходится в 23,69 евро за кубометр (ранее - 21,90 евро), а в Зиемельском районе и Видземском предместье ("Eco Baltia vide") - 25,95 евро (24,25 евро).

Тарифы, установленные Комиссией по регулированию общественных услуг, определяющие обработку и захоронение отходов на полигонах, продолжат расти в связи с ежегодным ростом налога на природные ресурсы (НПР) за захоронение бытовых отходов.

Так, еще в 2016 году ставка НПР на захоронение бытовых отходов составляла 12 евро за тонну, в 2024 году - уже 110 евро за тонну. В 2026 году она будет еще больше - 130 евро за тонну. Тарифы на обращение с отходами растут по всей Латвии, не только в столице. Правильно сортируя мусор, особенно отделяя биологические отходы, можно существенно уменьшить общее количество отходов, свидетельствует опыт" Rīgas namu pārvaldnieks".

В среднем в результате отдельного сбора биологических отходов заполняемость контейнера для бытовых отходов может снизиться даже на 30-40%. Это означает, что реже придется вывозить бытовые отходы, тем самым снижая издержки. Следует учитывать, что биологические отходы разлагаются быстрее и создают меньшую нагрузку на окружающую среду. При этом затраты на вывоз биологических отходов ниже, чем на несортированные бытовые отходы.