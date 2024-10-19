«У нас впереди как минимум два-три тяжелых года» — Ашераденс дал мрачный прогноз будущего

Он, впрочем, признал, что в нынешнем году это сокращение расходов на 50 миллионов далось тяжело, шла речь даже о закрытии некоторых посольств. Следующие шаги, по его словам, будут связаны с изменениями структуры правительства.

"Есть ли надежда сократить число работающих в публичном секторе?" - задал Ашераденсу вопрос бывший министр финансов Атис Слактерис.

Тот ответил: "Следующие шаги будут связаны с изменением структуры правительства, премьер выразила готовность сделать это. Ясно одно, что 287 тысяч человек, работающих в публичном секторе, это много, и там есть резерв, который мы можем уменьшить". На вопрос, когда это может быть реализовано, министр ответил: "Такой более-менее толковый план действий - возможно, вопрос следующих шести месяцев".

Уже сообщалось, что "предложенные решения для госбюджета на следующий год - лучшие, какие могут "принести" политики на данный момент", как заявила в понедельник на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство").

В ответ на вопрос, почему она заявляет, что в Латвии, по сравнению с соседними странами, не повышаются налоги, при том, что будет повышен акцизный налог, в том числе на топливо, а также транспортный налог, Силиня пояснила, что главные дебаты шли о возможном повышении НДС, но этого не будет.

Она подчеркнула, что это повлияло бы на всех без исключения, а принятые изменения не коснутся всех.

"Налог на транспортное средство - это для тех, кто использует транспорт, акциз на топливо, алкоголь или табак - это для тех, кто употребляет эти товары. Так что это не относится ко всем группам населения или предпринимателей без исключения", - пояснила свои высказывания премьер, заявив, что поэтому правительство решило не повышать НДС.

Она также заметила, что в напряженной ситуации с бюджетом надо изыскать возможность повысить конкурентоспособность Латвии, а повышение НДС этому не способствует.

"Для нас очень важно сбалансировать все эти показатели, это была непростая задача", - сказала Силиня.