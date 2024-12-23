У Лаймы Вайкуле отобрали бизнес в России

Лайма Вайкуле вместе с Ширазом Мамедовым в 2020 году основала компанию «Лайма-Люкс Рус», которая продавала косметику, мебель, аксессуары и управляла салонами красоты. В 2022 году певица передала свою долю в 49% Мамедову, но в сентябре 2024 года Мамедов подал иск об исключении ее из числа соучредителей компании, пишет Postimees.

Спустя полгода судебный процесс завершился в пользу Мамедова, и теперь он является единственным учредителем и владельцем компании. Решением суда знаменитую артистку исключили из состава участников «Лайма-Люкс Рус», компании, которая на протяжении многих лет приносила ей доход в России. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал «Mash».