«У дрона не было злого умысла»: оговорка командующего ВВС Латвии вызвала «бурю в интернете»

Раздраженное настроение общественности еще больше подогрели слова командующего ВВС полковника Виестура Масулиса: «У беспилотника не было злого умысла, он был направлен российской стороной для атаки Украины, и нам нужно провести дальнейшее расследование и выяснить, как беспилотник отклонился и „дрейфовал“ в нашу сторону».

«У беспилотника не было злого умысла - он предназначался только для российских атак Украины. Как человек в форме нашей армии может даже подумать о том, чтобы произнести такое предложение?» - возмутился в сети «Х» адвокат Артур Звейсалниекс.

Гунтар: "Я, конечно, не знаю, насколько высок профессионализм этого господина в своей области, но я хочу сказать, что Спрудс [министр обороны ЛР] сегодня показал себя политиком "высшей степени практичности" - он бросил на амбразуру человека, который не привык публично выступать. Вся вина - на слабом министре".

Солвита: "Плачевно. Если у меня и были какие-то иллюзии насчет армии и обороны в случае войны, то теперь они разбиты вдребезги".

Юрис: "Латвийские стендап-комики вышли на новый уровень".

Индрикис: "Следующим шагом будет объявление о том, что в учениях "Намейс" участвовал российский беспилотник.

Эдгар: "Какое совпадение, что "Шахед" последним прибыл в Латвию, наименее защищенную территорию НАТО, во время учений Namejs 2024! Похоже, что NBS и НАТО разделись до трусов".