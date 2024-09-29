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Только «гора и снежинка»: в этом сезоне вступают в силу новые требования к зимним шинам

© LETA 29 сентября, 2024 14:37

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 декабря можно будет использовать для езды только зимние шины с маркировкой "гора и снежинка", о чем агентству LETA сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD).

CSDD поясняет, что новое требование касается транспортных средств полной массой не более 3,5 т, то есть легкового транспорта.

Это требование внедрено для улучшения безопасности движения и сокращения числа ДТП. Обозначение "гора и снежинка" свидетельствует о том, что шина прошла определенные тесты и признана пригодной для езды в условиях снега, льда и обледенения.

Водителям следует учесть, что шины с одним лишь обозначением M+S, без маркировки в виде "горы и снежинки", не считаются соответствующими для зимнего периода, и их использование в зимний период не разрешается.

При проверке шин на дорогах предыдущей зимой сотрудники CSDD констатировали, что неподходящие шины без "горы и снежинки" были установлены только на 0,3% транспортных средств.

Шины с одной лишь M+S, M&S или M.S. впредь разрешается использовать с 2 марта по 30 ноября.

Минимальная глубина протектора зимних шин - 4 мм. Рекомендуется также не использовать зимние шины старше 5-6 лет, так как со временем резина теряет свои свойства. Кроме того, на транспортное средство нельзя устанавливать одновременно шипованные и нешипованные шины.

Транспортным средствам с шипованными шинами разрешено участвовать в дорожном движении с 1 октября по 1 мая.

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