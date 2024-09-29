Только «гора и снежинка»: в этом сезоне вступают в силу новые требования к зимним шинам

CSDD поясняет, что новое требование касается транспортных средств полной массой не более 3,5 т, то есть легкового транспорта.

Это требование внедрено для улучшения безопасности движения и сокращения числа ДТП. Обозначение "гора и снежинка" свидетельствует о том, что шина прошла определенные тесты и признана пригодной для езды в условиях снега, льда и обледенения.

Водителям следует учесть, что шины с одним лишь обозначением M+S, без маркировки в виде "горы и снежинки", не считаются соответствующими для зимнего периода, и их использование в зимний период не разрешается.

При проверке шин на дорогах предыдущей зимой сотрудники CSDD констатировали, что неподходящие шины без "горы и снежинки" были установлены только на 0,3% транспортных средств.

Шины с одной лишь M+S, M&S или M.S. впредь разрешается использовать с 2 марта по 30 ноября.

Минимальная глубина протектора зимних шин - 4 мм. Рекомендуется также не использовать зимние шины старше 5-6 лет, так как со временем резина теряет свои свойства. Кроме того, на транспортное средство нельзя устанавливать одновременно шипованные и нешипованные шины.

Транспортным средствам с шипованными шинами разрешено участвовать в дорожном движении с 1 октября по 1 мая.