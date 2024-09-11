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Терпение латвийцев на пределе: Latvijas Avīze (1)

© LETA 11 сентября, 2024 08:59

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В каждой стране есть свои признаки состояния, когда большинство уже не удовлетворено работой правительства. В Латвии это момент, когда премьер-министру или самым важным министрам уже не прощают того, что ранее в основном прощалось - работы, бездействия, особенностей, коммуникации и т. д.

Правительство Эвики Силини начинает испытывать терпение даже самых стойких сторонников, которые ранее пытались оправдать даже полеты на частных самолетах, расследование этих полетов и недостатки планов экономической стабилизации страны. И это мы еще не дошли до того, чтобы открыто сказать, насколько серьезными будут неизбежные налоговые реформы.

Однако то, что Рижский Центральный вокзал съедает миллионы, основная трасса "Rail Baltica" в Латвии пока даже не ясна, а из-за "airBaltic" с баланса снято более полумиллиарда - все это слишком много даже для самой благонамеренной части публики.

Конечно, ни для кого не секрет, что нынешняя власть построена на слабом фундаменте. Это правительство необходимости.

Кстати, это уже второй раз, когда женщине приходится брать на себя и стабилизировать то, что наделал премьер-министр-мужчина от "Единства". В первый раз это была Лаймдота Страуюма, когда Валдис Домбровскис со слезами на глазах согласился взять на себя ответственность за золитудскую трагедию и уйти в отставку.

На самом деле Силине, как и Страуюме, неплохо удавалось тушить пожары, но на сей раз этого будет недостаточно.

Как бывший премьер-министр Кариньш, так и нынешний премьер-министр Силиня не имеют собственной четкой политической программы. Но сейчас уже не время ковида, когда всю государственную общественную коммуникацию можно организовать вокруг темы эпидемиологической безопасности.

(Latvijas Avīze)

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