Согласно поправкам, с 1 сентября 2023 года учебный процесс только на госязыке будет вестись в дошкольных учебных заведениях и в 1-х, 4-х и 7-х классах основных школ. С 1 сентября 2024 года к обучению только на госязыке приступили учащиеся 2-х, 5-х и 8-х классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся также 3-и, 6-е и 9-е классы.

Однако, как известно, бумага все стерпит, но как бывает в реальности?

"Сын рассказывает, что сын бывшей классной руководительницы учится в средней школе в Пурвциемсе. Ушел домой после третьего урока, так как все уроки идут на русском языке. Посмотрела их сайт и остолбенела. Вся информация на русском", - удивляется Лива.

Рижская дума откликнулась на ситуацию следующим образом: "Мы связались со школой и выяснили ситуацию. Сайт школы - на латышском языке. По присланной ссылке находится старая информация из архива за 2014 год. Мы предложили ее удалить. Обучение по программам среднего образования в этой школе ведется на латышском языке, однако, как мы выяснили, бывали случаи, когда учителя ученикам отвечали на их вопросы по-русски, чтобы ученик лучше понял важную информацию. Школа уже провела беседы с учителями. Напоминаем, что для Рижского самоуправления переход на обучение на латышском важен и что самоуправление с большой ответственностью в сотрудничестве со школами работает над внедрением единой школы. Конечно, работа по внедрению единой школы будет вызовом и в нынешнем году, и самоуправление в сотрудничестве со школами регулярно осуществляет процессы по усовершенствованию".

Пользователи прокомментировали этот пост по-разному:

- А что не так? Хоть нормально русский язык будет знать это раз, плюс обучение на русском языке намного эффективнее в точных науках. Будет образованным человеком, а не прыгующим нациком.

- О том же самом, но я не присутствовала, присягнуть не могу. У русской знакомой дочь там учится. Мама изрядно недовольна, потому что довольно многое преподается на русском, в т.ч. на уроках латышского.

- Советую этому школьнику записать видео, где видно, что урок(-и) на русском языке, иначе ничего не докажешь.

- На сайте "переключатель" с языка на язык есть, номинально он на русском языке. Есть подозрение, что Рижская дума и Минобрнауки просто пошлют... у них все в порядке. Скорее всего, надо обращаться в суд! Такая ситуация недопустима. Предполагаю, что и отношение к детям отличается в зависимости от родного языка.

- Явно не в одной только школе так, и это непосредственное последствие непродуманной реформы. Предполагать, что русские учительницы в русских школах русских детей будут учить по-латышски, весьма наивно. Ни одну реформу невозможно провести, не вкладывая усилий и средств!

- Это продолжается везде. Сегодня иду мимо детского сада №80, и воспитательница с детьми говорит по-русски.

- Сходите в техникум там же. Один ребенок среди толпы тех, у кого латышский язык точно не первый, а английский на наихудшем уровне. Угадай, о каком языке речь?

- Это Пурвциемская гимназия - там уже 30 лет учатся только русские дети! В чем шок?! Чуть подальше есть 84-я средняя - там учатся только латыши!

- А почему сын бывшей классной руководительницы пошел в русскую школу? Счастья попытать? В латышских школах места не было?

- Можете идти поработать в школу и учить детей на латышском языке. Ах, да, латышским дамочкам гордость мешает так делать.

Помимо прочего, в комментариях отметили тегом Лиану Лангу и министра образования Анду Чакшу.