Это уже четвертая подаренная нуждающимся странам партия минеральных удобрений российского происхождения, которые хранились в Латвии и принадлежат компаниям, находящимся под санкциями Евросоюза, информирует МИД. Предыдущие три партии общим объемом 75 тысяч тонн были доставлены в Кению, Зимбабве и Нигерию в 2023 году.

Кабинет министров еще 6 декабря 2022 года принял решение откликнуться на просьбу ООН о смягчении негативных последствий войны России против Украины и оказать помощь в решении продовольственного кризиса в странах Африки и Латинской Америки. Правительство постановило через Всемирную продовольственную программу ООН пожертвовать минеральные удобрения, принадлежащие компаниям, находящимся под санкциями ЕС.

Всемирная продовольственная программа ООН продолжает организовывать вывоз около 72 тысяч тонн подсанкционных минеральных удобрений, оставшихся на территории Латвии, чтобы помочь странам, наиболее нуждающимся в этих продуктах.

Пользуясь тем, что согласование назначения пожертвований — это длительный процесс, Россия продолжает распространять свою военную пропаганду, ложно обвиняя Латвию и Европейский союз в целом в препятствовании пожертвованиям минеральных удобрений и создании риска нехватки продовольствия для стран, чья продовольственная безопасность оказалась под угрозой из-за нарушения привычной логистики грузов в связи с войной в Украине.

Как писал LSM+, уже более двух лет в Латвии остаются минеральные удобрения, которые принадлежат фирме Дмитрия Мазепина — олигарха из РФ, подверженного западным санкциям. В передаче Латвийского телевидения De facto сообщалось, что в рамках Всемирной продовольственной программы ООН часть этого груза была вывезена, но более 120 тыс тонн по состоянию на май 2024 года еще оставалось в Латвии. Это очень беспокоит Государственную службу окружающей среды, так как в Рижском порту хранится как минимум шесть разных видов минеральных удобрений в расфасованном виде. Львиная доля этих удобрений находилась как раз на судне Asian Majesty.