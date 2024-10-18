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Судно с удобрениями, более двух лет торчавшее на рейде рижского порта из-за санкций, ушло в Шри-Ланку

Редакция PRESS 18 октября, 2024 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

Очередной груз пожертвованных минеральных удобрений отправился из Риги в Шри-Ланку от имени Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает МИД. Накануне судно Asian Majesty вышло из Рижского залива с грузом 55 тысяч тонн минеральных удобрений.

Это уже четвертая подаренная нуждающимся странам партия минеральных удобрений российского происхождения, которые хранились в Латвии и принадлежат компаниям, находящимся под санкциями Евросоюза, информирует МИД. Предыдущие три партии общим объемом 75 тысяч тонн были доставлены в Кению, Зимбабве и Нигерию в 2023 году.

Кабинет министров еще 6 декабря 2022 года принял решение откликнуться на просьбу ООН о смягчении негативных последствий войны России против Украины и оказать помощь в решении продовольственного кризиса в странах Африки и Латинской Америки. Правительство постановило через Всемирную продовольственную программу ООН пожертвовать минеральные удобрения, принадлежащие компаниям, находящимся под санкциями ЕС.

Всемирная продовольственная программа ООН продолжает организовывать вывоз около 72 тысяч тонн подсанкционных минеральных удобрений, оставшихся на территории Латвии, чтобы помочь странам, наиболее нуждающимся в этих продуктах.

Пользуясь тем, что согласование назначения пожертвований — это длительный процесс, Россия продолжает распространять свою военную пропаганду, ложно обвиняя Латвию и Европейский союз в целом в препятствовании пожертвованиям минеральных удобрений и создании риска нехватки продовольствия для стран, чья продовольственная безопасность оказалась под угрозой из-за нарушения привычной логистики грузов в связи с войной в Украине.

Как писал LSM+, уже более двух лет в Латвии остаются минеральные удобрения, которые принадлежат фирме Дмитрия Мазепина — олигарха из РФ, подверженного западным санкциям. В передаче Латвийского телевидения De facto сообщалось, что в рамках Всемирной продовольственной программы ООН часть этого груза была вывезена, но более 120 тыс тонн по состоянию на май 2024 года еще оставалось в Латвии. Это очень беспокоит Государственную службу окружающей среды, так как в Рижском порту хранится как минимум шесть разных видов минеральных удобрений в расфасованном виде. Львиная доля этих удобрений находилась как раз на судне Asian Majesty.

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Полиция ведет расследование самовозгорания посылок DHL из Литвы, — не исключено влияние России

Мир 20:56

Мир 0 комментариев

Западные правоохранители расследуют несколько случаев самовозгорания посылок на складах DHL в Великобритании и Германии. По некоторым данным, посылки пришли из Литвы, однако спецслужбы видят в этом "русский след".

Западные правоохранители расследуют несколько случаев самовозгорания посылок на складах DHL в Великобритании и Германии. По некоторым данным, посылки пришли из Литвы, однако спецслужбы видят в этом "русский след".

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Стендзениекс назвал признак слабости латвийских политиков

Новости Латвии 20:38

Новости Латвии 0 комментариев

У нас очень слабые политические деятели, а потому обсуждение их личностей в "твиттере" сказывается и на политике, заявил в эфире программы "Открытый разговор" Латвийского радио 4 специалист в сфере рекламы и пиара Эрикс Стендзениекс, цитирует LSM+. При этом он высказался против инициативы, призывающей запретить "твиттер" в Латвии.

У нас очень слабые политические деятели, а потому обсуждение их личностей в "твиттере" сказывается и на политике, заявил в эфире программы "Открытый разговор" Латвийского радио 4 специалист в сфере рекламы и пиара Эрикс Стендзениекс, цитирует LSM+. При этом он высказался против инициативы, призывающей запретить "твиттер" в Латвии.

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Это подстегнет стоимость ОСТА: при покупке полиса предлагают учитывать данные фоторадаров

Новости Латвии 20:24

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Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством сообщения, сейчас обсуждаются в Сейме. Данные фоторадаров хотят включить в ОСТА. Это может значительно увеличить стоимость страховки. Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, накладывается на фактического водителя. И не всегда нарушитель — владелец транспортного средства", — сообщает телеканал 360.

Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством сообщения, сейчас обсуждаются в Сейме. Данные фоторадаров хотят включить в ОСТА. Это может значительно увеличить стоимость страховки. Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, накладывается на фактического водителя. И не всегда нарушитель — владелец транспортного средства", — сообщает телеканал 360.

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Зеленский: Вступление в НАТО поднимет моральный дух ВСУ

Мир 20:17

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 Президент Украины Владимир Зеленский опасается падения боевого духа в армии, если его страна не получит приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшее время. "Приглашение в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат, - сказал Зеленский в интервью газете Financial Times, опубликованному в пятницу, 18 октября. - Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а значит, их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать".

 Президент Украины Владимир Зеленский опасается падения боевого духа в армии, если его страна не получит приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшее время. "Приглашение в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат, - сказал Зеленский в интервью газете Financial Times, опубликованному в пятницу, 18 октября. - Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а значит, их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать".

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Браже призывает США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном призвала США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном призвала США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

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Действительно ли лекарства в Латвии дороже чем в Литве и Эстонии?

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

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