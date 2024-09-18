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Суд ЕС отменил штраф Google на 1,5 миллиарда евро, наложенный Еврокомиссией

© Deutsche Welle 18 сентября, 2024 18:34

Наука и технологии 0 комментариев

Google не должен платить штраф в 1,49 млрд евро, наложенный на него Еврокомиссией в 2019 году. Такое решение принял Европейский суд в Люксембурге, сообщает Deutsche Welle.

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отменил штраф американскому технологическому гиганту Google в размере 1,49 млрд евро, назначенный Еврокомиссией в 2019 году за нарушение концерном правил конкуренции при составлении рекламных контрактов. В Брюсселе тогда сочли, что Google незаконно препятствовал другим поставщикам в размещении рекламы в поисковых системах сервиса AdSense for Search.

"Суд поддерживает большинство выводов Комиссии, но аннулирует решение о наложении на Google штрафа в размере почти 1,5 млрд евро, в частности, на том основании, что не были учтены все обстоятельства при оценке действия срока действия положений контракта, которые Комиссия сочла неправомерными", - говорится в постановлении суда, опубликованном в среду, 18 сентября.

В Google приветствовали этот вердикт. "Рады, что суд признал ошибки в первоначальном решении и отменил штраф", - говорится в заявлении компании.

Еврокомиссия в последние годы наложила на Google сразу несколько миллиардных штрафов. В частности, в 2017 году Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере 2,4 млрд евро, объяснив это тем, что Google на странице поиска ставит результаты собственного сервиса на первые места, снабжая их не только текстом, но и картинками, в то время как результаты альтернативных сервисов приводятся ниже в виде простых синих линков.

В результате пользователи, по заключению Еврокомиссии, значительно чаще кликают на результаты сервиса Google, чем на результаты конкурентов, которые вдобавок зависят от объема трафика на главной странице Google, чтобы обеспечить себе успех. Тем самым Google злоупотребил доминирующим положением на рынке, констатировал регулятор в 2017 году.

10 сентября 2024 года Европейский суд в Люксембурге оставил в силе решение 2017 года, заключив, что американский интернет-гигант с помощью собственного сервиса сравнения покупок обеспечил себе несправедливые преимущества и тем самым злоупотребил своим господствующим положением на рынке.

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