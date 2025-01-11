Стало известно имя погибшего на Украине солдата-добровольца из Латвии

Солдат погиб 25 декабря прошлого года в результате боевых действий, когда он самоотверженно сражался против российской оккупационной армии в Новоегоровке Луганской области, сообщили агентству LETA в министерстве.

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) выражают глубокие соболезнования семье Платонова.

Платонов родился в Риге в 1983 году и вырос в Саласской волости Екабпилсского района. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в возрасте 41 года, защищая свободу Украины и, как следствие, свободу Европы и Латвии.

«Эдгар был добрым, теплым и всегда позитивным человеком, который никогда не терял веры в себя и свои принципы. Он был любящим сыном, нашим старшим, сильным и заботливым братом, который всегда действовал от чистого сердца и с убеждением. Эдгар не боялся отстаивать свои убеждения и делать то, во что верил и что считал правильным. Его мужество, самоотверженность и желание помочь другим останутся неизгладимым следом в наших сердцах. Мы уважаем его выбор и с болью учимся принимать случившееся. Эдгар всегда будет с нами - живой в наших воспоминаниях и в любви, которая никогда не угасает», - сказала семья погибшего бойца-добровольца.

Ранее в этом году в СМИ появилась информация о том, что от Вооруженных сил Украины поступила информация о гражданине Латвии, который пропал без вести в Украине в конце прошлого года.

Платонов добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины для участия в войне против российской оккупационной армии. Ранее Платонов не служил в НВС. Профессиональные служащие НВС не имеют права участвовать в вооруженном конфликте другой страны.

После вторжения России в Украину в 2022 году Министерство обороны Украины объявило о создании специального подразделения - Иностранного легиона. Тысячи добровольцев выразили готовность вступить в это подразделение. Несколько граждан Латвии в настоящее время воюют на стороне Украины.

Осенью 2023 года еще один доброволец, бывший солдат латвийских НВФ Виталий Смирнов, погиб в результате атаки российского беспилотника на востоке Украины в Донецкой области в районе города Лиман.