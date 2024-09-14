Совет по памятникам поддержал демонтаж памятного объекта в честь Пушкина и Керн

Совет поддержал демонтаж посвященного Пушкину памятного знака на улице Цитаделес, 7.

Демонтаж памятника Пушкину инициировало общество «Центр общественной памяти».

Совет по памятникам также поддержал демонтаж бюста музы поэта Анны Петровны Керн, жены генерала Ермолая Керна.

Бюст Анны Петровны Керн с 1990 года стоит на колонке во дворе церкви Петра и Павла, она же концертный зал Ave Sol, на улице Цитаделес. Рядом — черная плита с профилем Александра Сергеевича и первой строкой самого знаменитого русского любовного стихотворения (если не самого знаменитого русского стихотворения вообще): «Я помню чудное мгновенье». Посвящено оно, согласно канонической версии, Анне Петровне — которая, в отличие от поэта, в Риге жила и именно в сюда увезла оригинал «Чудного мгновенья».

Совет также принимает решения по поводу других мемориалов.