В группе ЕЗДУНЫ Latvia было опубликовано видео с места трагедии. На нем видно, что на место аварии прибыли медики, но помочь пострадавшему мотоциклисту уже не смогли - тело на дороге лежит накрытое синим пакетом. Позже видео было удалено из группы, вероятно, из-за большого количества ненормативной лексики автора.

В комментариях пользователи недоумевают, за сутки в тяжелых авариях в столице погибло уже два человека:

- Это 2 мотоциклиста за 2 дня погибло?

- У них что, акции начались? Каждый день мотоциклисты начали становится донорами. Это же перебор. Для них нужно делать ужесточения в правилах дорожного движения. Что в их головах...

- Сезон закончился а они все ещё летают. Прискорбно.

Нужно отметить, что за минувшие сутки это уже вторая тяжелая авария со смертельны исходом в Риге. 2 октября, примерно в 15:30 в Риге, на Вантовом мосту, водитель мотоцикла "Cagiva" не справился с управлением и въехал в ограждение моста.

В результате происшествия водитель мотоцикла погиб. Госполиция еще расследует обстоятельства происшествия.