Синоптики сообщили, к чему готовиться в субботу

Казалось бы, мясо, равно как и рыба, по определению должно быть цельным продуктом — как яблоко или шампиньон. Однако, покупая его в супермаркете или на рынке, невозможно быть полностью уверенным в том, что в составе нет никаких добавок или посторонних веществ. А потом мы удивляемся, отчего это размороженное рыбное филе или свиной карбонад при жарке на сковородке буквально сочатся влагой. И это не обычная влага, а так называемая рассольная смесь, состоящая из различных Е-добавок. В ЕС существуют жесткие нормы количества этой смеси на килограмм продукта. Однако производители их нередко нарушают.