Синоптики обнадежили прогнозом на выходные

В четверг и пятницу — время от времени дожди, местами в Видземе и Латгалии также возможны сильные ливни с грозами. Ветер переменных направлений, в Курземе — умеренный северный.

По ночам воздух будет остывать до будет 11...16 градусов, в Курземе местами — до 8...9. В полеполуденные часы — до 18...23 градусов.

В субботу в Курземе ожидается дождь, около 18...22 градусов. На остальной территории Латвии — сухо, солнечно, до 23...28.

В воскресенье прохладнее будет опять-таки в Курземе — около 20 градусов, в других регионах 23...28. Осадков не ожидается, будет солнечно.

Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели.