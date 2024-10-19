«Символ безответственности!» — у людей появилась идея, какой «памятник» установить в центре Риги (ФОТО)

Пользователь соцсети "Х" Артис Тейбе опубликовал фото с танком на недостроенной эстакаде Rail Baltica, подписав его: "Был бы, по крайней мере, хоть какой-то толк от этой эстакады, дополнительно, очень символично".

Его постом поделился юрист и фотограф Айвар Боровков, который, в свою очередь, пишет:

"В такой комбинации это мог бы быть превосходный символический памятник, напоминяющий будущим поколениям, что происходит, если к власти бесконтрольно приходят вороватые левые. Конечно, всегда будет существовать угроза, что какая-нибудь бригада по стиранию исторической памяти может попытаться снести памятник".

В комментариях к его посту народ высказывается по-разному:

- Памятник охвату структурной политики двух "Прогрессивных" министров в рамках художественного стиля конструктивизм?

- Сомневаюсь, что эта опора выдержит такой основательный тоннаж, разве что останется голый корпус с гусеницами.

- А внизу спит бездомный Бришкенс?

- Символ безответственности!

- Тут, правда, есть один нюанс: ствол смотрит на запад.

- Там не танк нужен, а амфибия.

- Символ безответственности Нацобъединения, "Нового единства" и "Развитию".

- Левый - это Пабрикс или Мурниеце?

- Все эти годы, с тех пор как у нас независимость, все тащили, сколько могли. ВСЕ. У вас, видимо, деменция, раз теперь левые виноваты.

- Эти левые у власти с нами в одной комнате?

- До левых все это дерьмо начали твои люди. Левые теперь смотрят, как исправить дебильные договоры.

- А что, правые не воруют? Все они у одного корыта кормятся, только умеют красиво это продать в национально-патриотическом контенте.