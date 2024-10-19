«Символ безответственности!» — у людей появилась идея, какой «памятник» установить в центре Риги (ФОТО)

Пользователь соцсети "Х" Артис Тейбе опубликовал фото с танком на недостроенной эстакаде Rail Baltica, подписав его: "Был бы, по крайней мере, хоть какой-то толк от этой эстакады, дополнительно, очень символично".
Его постом поделился юрист и фотограф Айвар Боровков, который, в свою очередь, пишет:
"В такой комбинации это мог бы быть превосходный символический памятник, напоминяющий будущим поколениям, что происходит, если к власти бесконтрольно приходят вороватые левые. Конечно, всегда будет существовать угроза, что какая-нибудь бригада по стиранию исторической памяти может попытаться снести памятник".
В комментариях к его посту народ высказывается по-разному:
- Памятник охвату структурной политики двух "Прогрессивных" министров в рамках художественного стиля конструктивизм?
- Сомневаюсь, что эта опора выдержит такой основательный тоннаж, разве что останется голый корпус с гусеницами.
- А внизу спит бездомный Бришкенс?
- Символ безответственности!
- Тут, правда, есть один нюанс: ствол смотрит на запад.
- Там не танк нужен, а амфибия.
- Символ безответственности Нацобъединения, "Нового единства" и "Развитию".
- Левый - это Пабрикс или Мурниеце?
- Все эти годы, с тех пор как у нас независимость, все тащили, сколько могли. ВСЕ. У вас, видимо, деменция, раз теперь левые виноваты.
- Эти левые у власти с нами в одной комнате?
- До левых все это дерьмо начали твои люди. Левые теперь смотрят, как исправить дебильные договоры.
- А что, правые не воруют? Все они у одного корыта кормятся, только умеют красиво это продать в национально-патриотическом контенте.