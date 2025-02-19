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Сами — нация крестьян, а воротят нос от мигрантов из Азии? Как девушка пыталась ввозить в Латвию гастарбайтеров

Редакция PRESS 19 февраля, 2025 13:01

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LETA

Участница шоу «Lauku sēta» и «Piecērt Eglītei!» Лига Эглите собиралась работать в сфере трудоустройства мигрантов, но натолкнулась на бюрократические препоны и негативную реакцию общества. О своем опыте она рассказала телеканалу TV3.

«В последнее время я больше сосредоточилась на понимании ситуации с рабочими из третьих стран, приезжающими в Латвию», - говорит Лига, которая собрала бесчисленное количество контактов людей, надеющихся работать в Европе.

«И они ждут возможности выбраться из нищеты, приехать в европейские страны на заработки. У нас тоже есть районы, где не хватает рабочей силы, где не хватает местных работников. Наши частично спились, а частично не воспринимают такую ​​работу всерьез или уезжают. Но латыши, как правило, настроены довольно нацистски и расистски по отношению к тому факту, что есть такие приезжие", - откровенно рассказывает девушка.

Лига попыталась разобраться в этой области и найти решения для оказания юридической помощи таким иммигрантам.

«Я поняла, что если вы хотите сделать все правильно, в соответствии с латвийским законодательством, то это очень бюрократически обременительно, да и риски есть. Я также заметил реакцию жителей Латвии, их отношение к иммигрантам, которое может быть весьма презрительным. Латыши — настоящая крестьянская нация. Поэтому такое нацистское высокомерие в отношении собственного происхождения по сравнению с иммигрантами из азиатских стран представляется относительно бессмысленным.

Латыши также нелегально работают за границей, как и иммигранты здесь. Вполне возможно, что за работу за границей вам не будут платить больше. Им просто стыдно делать такие вещи в своей собственной стране.

Типичный латвийский интернет-комментатор сетует на то, что иностранцы приезжают сюда, но сами не всегда могут реализовать свой патриотизм, оставаясь в своей стране», — подытожили звезда шоу.

Эглите не скрывает, что изначально она рассматривала размещение иммигрантов в Латвии как бизнес-направление, но сейчас у нее опустились руки.

«Нам нужна рабочая сила из третьих стран для улучшения демографии. Это действительно может помочь экономике. Но насколько это в конечном итоге реалистично и выгодно по сравнению с трудностями, которые предстоит преодолеть? Например, вам необходимо быть готовым к ежемесячным проверкам со стороны органов власти.

Наём рабочей силы часто осуждается в обществе, именуется современным рабством, хотя сами латыши в Великобритании склонны работать по этому виду трудового договора. Много шума и беспокойства вызывает вопрос о том, является ли привлечение иностранной рабочей силы в Латвию торговлей людьми.

Честно говоря, я не совсем понимаю обеспокоенность местных жителей по поводу иммигрантов. На улицах Риги может быть много иммигрантов, но условия здесь настолько неблагоприятные, что большинство из них уедут, как только закончат обучение в наших университетах.

Экономические условия, психологическая обстановка, неблагоприятный климат и условия жизни очень быстро побуждают их искать возможности в других европейских странах или в Америке и Канаде.

В крупных городах мира уже давно царит более многокультурная атмосфера, и сейчас нет времени на подобные ограничения провинциального мышления. Важно то, кто может выполнить работу, и эффективность, а не цвет кожи или национальность", - отмечает девушка.

Предприимчивая телезвезда не скрывает, что ее первоначальный энтузиазм в отношении помощи мигрантам угас. Если работодателю или агентству по трудоустройству в Латвии требуется рабочая сила из третьих стран, она может помочь с контактами, но ни в каком другом случае она не планирует инвестировать в эту сферу.

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