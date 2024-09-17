С утра будем узнавать, где самое дешевое молоко: эксперты анонсировали новый способ контроля цен

Анализируя полученные данные, Комиссия по народному хозяйству Сейма призвала искать решения, которые бы могли увеличить долю местных товаров на полках магазинов.

Также правительство призвало подготовить концепцию современного цифрового инструмента для сравнения продуктовой корзины, чтобы проводить регулярный мониторинг цен и их анализ.

"Совет по конкуренции и Министерство экономики пришли к этой идее, когда оценивали, насколько велики наценки на латвийскую продукцию и насколько на импорт", - рассказала в программе “Dienas personība ar Veltu Puriņu” телеканала TV24 руководитель отделения продвижения сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Если люди будут знать, в каком магазине что сколько стоит, то это может им помочь.

«Это не плохая идея, что у каждого будет возможность посмотреть, где сегодня самое дешевое молоко», - объясняет Гулбе.

Однако она отметила, что следует быть внимательными, потому что самое дешевое молоко, вероятно, всегда будет в магазине Lidl, и цель этого инструмента, конечно же, не рекламировать конкретный магазин, особенно если там не продают местные продукты.

«Мысль хорошая, над нею работают Министерство сельского хозяйства и Министерство экономики. Мы еще не знаем как этот инструмент создать таким, чтобы он приносил пользу и производителям, и покупателям», - говорит она.