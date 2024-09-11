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Рунгайнис: госсектор раздут, неэффективен, а мы им платим огромные деньги. Это драматично! (2)

la.lv 11 сентября, 2024 16:25

Латышские СМИ 2 комментариев

«Государственный сектор стал большим, если посмотреть на Европу, другие страны и соседние государства. Он в определенной степени раздулся. И что еще хуже, он неэффективен и во многих случаях некомпетентен», - раскритиковал государственный сектор Латвии предприниматель, инвестор и член правления ассоциации „Латвийская формула 2050“ Гиртс Рунгайнис в программе „Kārtības rullis“ на канале TV24.

«Я не хочу называть имен, но люди, которые занимаются политикой и занимают высокие посты в этом аппарате, говорят, что наша бюрократия на 10-15 лет отстает от бюрократии Литвы и Эстонии. И я считаю, что это драматично! Она не только большая, но и неэффективная и, вдобавок, некомпетентная, а мы все еще платим им огромные деньги», - сказал бизнесмен.

Он пояснил, что в Латвии около 880 000 человек трудоспособного возраста. «В государственном секторе работает около 300 тысяч. Еще около 30 тысяч из частного сектора работают в сотрудничестве с государственным управлением - в принципе, только с государственными и самоуправленческими контрактами. Таким образом, в частном секторе остается около 550 000 человек, которые практически все работают, платят все первичные налоги и так далее. А еще есть несколько сотен тысяч пенсионеров, - перечисляет бизнесмен.

Если у каждого работника государственного сектора есть хотя бы один член семьи, который работает в государственных или местных органах власти, то «с этим электоратом невозможно бороться».

Их устраивает статус-кво». В то же время предприниматели должны уметь как-то создавать эти рабочие места, чтобы те же люди и их дети не хотели сидеть в госсекторе, а видели, что есть лучшая жизнь или возможность заработать деньги, интереснее в частном секторе, но, как обычно, это сложно», - сказал Рунгайнис.

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Комментарии (2) 10 реакций
Комментарии (2) 10 реакций
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