Рубио и главы МИД Европы отложили переговоры по Украине

Позже в тот же день, 23 апреля, эту информацию подтвердил и МИД Великобритании, указав, что встречу глав МИД европейских стран и США в Лондоне по вопросу украинского урегулирования перенесли на неопределенный срок. В британском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что переговоры все-таки пройдут, но на более низком уровне. Встреча будет закрытой для представителей СМИ, отмечает газета The Guardian.

По данным Sky News, на встречу в британской столице отправятся "высокопоставленные чиновники" из пяти вышеназванных стран. При этом в Лондоне будет находиться и глава МИД Украины Андрей Сибига, который, как ожидается, проведет встречу с министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Лэмми.

Отказ Марко Рубио ехать на переговоры по Украине в Лондон

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупреждал, что Вашингтон дистанцируется от переговоров об окончании войны в Украине, если в течение ближайших дней не будет прогресса в связи с предложениями США.

Со ссылкой на неназванного американского чиновника онлайн-издание Axios 23 апреля сообщает, что глава Госдепа "принял решение не ехать в Лондон". "Вместо этого американская делегация продолжит переговоры с британскими и украинскими коллегами", - добавил этот собеседник.

Сам Рубио написал в соцсети X, что у него состоялся "продуктивный" разговор с британским коллегой и он с нетерпением ждет "продолжения" после дискуссий в Лондоне, говорится в статье.

Украина отвергла ключевое предложение Трампа

Накануне, 22 апреля, газета The New York Times сообщила, что Марко Рубио намерен пропустить следующую стадию переговоров по Украине, поскольку "Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа по заключению сделки, которая остановит бои с Россией".

Как пишет онлайн-издание Axios 23 апреля, конкретно "последнее предложение" президента США Дональда Трампа подразумевает, кроме прочего, признание Киевом частью РФ украинского полуострова Крым, а также неофициальное признание им российского контроля над большей частью территорий на Востоке Украины, оказавшихся оккупированными после начала полномасштабного военного вторжения РФ в соседнее государство.

По данным Axios, соответствующий план американская сторона предъявила представителям Киева в Париже на прошлой неделе. Как написала газета Financial Times, после того как план был представлен, президент РФ Владимир Путин в рамках возможной мирной сделки предложил заморозить текущую линию фронта.

Однако президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля отверг условия, связанные с легитимацией аннексии РФ Крыма. "Зеленский подчеркнул, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма, ведь это "противоречит нашей (украинской. - Ред.) Конституции", - напоминает его позицию украинское агентство УНИАН.