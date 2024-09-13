Рижская дума хвастается: в этом сезоне обновлено дорожное покрытие 76 улиц и их участков

Работы по восстановлению дорожного покрытия завершены на 65 улицах с гравийным покрытием и 11 улицах с асфальтовым покрытием.

В этом году обновить асфальтовое покрытие общей площадью 630 тыс. кв. м планируется в целом на 38 улицах. Работы по асфальтированию уже завершены на участке улицы Аптиекас от улицы Твайка до моста на Кундзиньсалу, на участке бульвара Аспазияс от улицы Кр. Барона до площади Бривибас, на улице Биксерес, на участке улицы Бикерниеку от улицы Лиелвардес до улицы Улброкас, на участке улицы Дарзиню от улицы Цидонию до улицы Дарзиню 1-я линия.

Также работы завершены на участке улицы Густава Земгала гатве от улицы Унияс до улицы Бривибас гатве, на участке улицы Лубанас от улицы Андрея Сахарова до улицы Бралю Каудзишу, на участке улицы Пулквежа Бриежа от улицы Ханзас до улицы Элизабетес, на участке улицы Ранькя дамбис от улицы Триядибас до бульвара Узварас, на Даугавгривском шоссе возле улицы Гайгалас, 41 и на участке улице Триядибас от улицы Кугю до улицы Ранькя дамбис.

В ближайшее время будут завершены работы на транспортной развязке Милгравского моста до улицы Эммас.

Еще на семи участках улиц работы завершены на 60-70%, а на четырех участках - на 40-55%.