Реформа управления портами в Латвии остановлена. Что дальше?

В результате политически мотивированная реформа, начатая в 2019 году, фактически была остановлена, но возобновилась закулисная борьба за будущее - будем ли мы использовать уже известные рычаги в управлении портами или придумаем новые?

Минсообщения упомянуло отказ от предыдущей реформы в информационном отчете правительству. В нем говорится, что уже в январе этого года Сейм принял поправки к Закону о портах, фактически остановив предыдущую реформу управления портами, а модель управления Лиепаи была оставлена без изменений во время пробного периода реформы.

В то же время Министерству сообщения было поручено оценить и разработать предложения по улучшению реформы.

Теперь министерство предложило сохранить органы власти всех трех крупных портов как производных публичных лиц, но снизить политическое влияние за счет отделения надзорных функций от оперативного управления портами.

Также министерство предлагает изменить сферы ответственности в области индустриального развития и управления специальными экономическими зонами. Территории, не имеющие прямого отношения к работе порта, предлагается выделить и оставить в ведении местного самоуправления.

(Latvijas Avīze)

