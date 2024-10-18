Пятница будет солнечной и сухой

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.