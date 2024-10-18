Пятница будет солнечной и сухой

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске.