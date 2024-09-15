Комментаторы возмущены и готовы отказаться от услуг по доставке еды, недоумевая, каким ленивым надо быть, чтобы ими пользоваться:

- После такого видео многие готовить сами будут.

- Клиент плохой был, пацаны отомстили.

- Мне однажды доставили без напитка, но в Bolt нет смысла писать.

- Для меня странно заказывать что-то через курьера, если у тебя есть руки и ноги, как и многие, живу не в лесу, практически в любом районе Риги в шаговой доступности есть практически любая кухня, пришла и забрала сама.

- Там на видео видно, что он распаковывает пакет - то есть изначально ресторан его скрепил скрепками. Когда заказ приезжает - там же невооруженным глазом видно, что пакет вскрыт. Если бы мне как клиенту привезли бы такой пакет - я бы писала в поддержку. И такого курьера поставили бы в бан.

- Баночка "Пепси" ушла голодающим с Индии...

- Я, если честно, ждала такого видео.

- Был печальный опыт - больше не заказываю.