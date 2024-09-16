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Право есть, а скидку не получить! Не все, кому полагается помощь государства, платят меньше за электричество

Редакция PRESS 16 сентября, 2024 19:46

Новости Латвии 0 комментариев

Омбудсмен Юрис Янсонс обнаружил, что не все защищенные потребители электроэнергии могут получать поддержку, даже если государство предусмотрело такую помощь, пишет портал Jauns. 

Проблема возникает, если конечный потребитель, например, владелец дома или управляющий, выбрал поставщика электроэнергии, который не предоставляет услугу для защищенных потребителей. В Латвии зарегистрировано более 160 тысяч таких защищенных потребителей, однако значительная их часть, более 50 тысяч, фактически не получает поддержки.
Защищенные потребители - это малообеспеченные домохозяйства, семьи с детьми-инвалидами, люди с инвалидностью I группы или их опекуны, а также многодетные семьи.

Омбудсмен призывает Кабинет министров до 1 марта следующего года обеспечить всем защищенным потребителям фактическое получение поддержки, даже если они не являются непосредственными участниками договора на поставку электроэнергии, а конечный потребитель не принял социально ответственное решение при выборе поставщика, обязав его предоставлять данную услугу либо делать это на добровольной основе.

"Жители не должны страдать из-за несовершенных законов или правил. Если государство признало необходимость поддержки защищенных потребителей, это должно касаться всех, а не только части. То, что 50 тысяч человек остаются без помощи — это тревожный показатель", — подчеркивает омбудсмен Юрис Янсонс.

Проблемы были обнаружены после рассмотрения жалобы человека с инвалидностью I группы, который получал помощь, но утратил ее после того, как управляющий многоквартирного дома заключил договор с поставщиком электроэнергии, не предоставляющим услуги защищенным потребителям.

Согласно постановлению Кабинета министров, услуги защищенным потребителям обязаны предоставлять поставщики электроэнергии, обслуживающие более 10 тысяч домохозяйств. Те поставщики, у которых количество клиентов меньше, предоставляют услуги на добровольной основе.

Действующее законодательство позволяет защищенным потребителям расторгнуть договор с поставщиком, который не предоставляет необходимые услуги, без штрафных санкций. Однако омбудсмен выявил, что это правило не распространяется на тех, кто не является непосредственным участником договора, а получает услуги как субабонент, например, в многоквартирных домах или муниципальных социальных квартирах. В таких случаях конечный потребитель, а не защищенный абонент, выбирает поставщика электроэнергии, заключая договор.

Законодатель, создавая условия для работы свободного рынка электроэнергии, должен был предусмотреть альтернативные способы поддержки для защищенных потребителей, которые не могут получать скидки на оплату электроэнергии. Например, можно было бы предоставить компенсации, которые не влияли бы на работу свободного рынка, конкуренцию и участие небольших поставщиков. Тем более, государство уже признало необходимость поддержки защищенных потребителей, что означает возможность достижения цели с использованием альтернативных инструментов социальной поддержки.

Омбудсмен заключил, что различное отношение к защищенным потребителям, хотя и направлено на легитимную цель, не является обоснованным и пропорциональным. Это нарушает принцип равенства, установленный Конституцией Латвии, а также права на социальное обеспечение, предусмотренные статьей 109. В связи с этим омбудсмен призывает правительство устранить данный недостаток до 1 марта следующего года.

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