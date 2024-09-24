Правительство придумало новый порядок для выставления счетов. Что изменится в нашей жизни?

Как пишет LSM+, на заседании Кабинета министров премьер Эвика Силиня («Новое Единство») заявила, что «это хорошая новость», поскольку правительство обещало движение к цифровому государству и снижению бюрократии. А ее однопартиец министр финансов Арвил Ашераденс заверил, что это поможет в борьбе с теневой экономикой, так как ограничит возможность что-то менять в счетах.

В аннотации к законопроекту утверждается, что использование структурированных электронных счетов обеспечивает более оперативную и эффективную обработку счетов, уменьшая объем необходимой для этого работы.

Сейчас более 85% учреждений не принимают э-счета и, соответственно, не используют технологии, которые помогают повысить эффективность процессов.

Предполагается, что до 1 июля 2025-го правительство утвердит правила, которые определят каналы для отправки э-счетов. При этом с 1 января 2026-го данные из структурированных электронных счетов будут передаваться в Службу государственных доходов.

В то же время для физических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, требования Закона о бухгалтерии обязательными не являются, соответственно, и предприятиям, выставляя им счета, не надо будет оформлять их как структурированные электронные счета.