Правительство договорилось с самоуправлениями: оставшиеся спорные вопросы будут обсуждаться отдельно

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии, Силиня положительно оценивает переговоры с ЛСС и подписанный протокол. Она подчеркнула, что удалось достичь соглашения о пропорции подоходного налога с населения, увеличив часть, направляемую в бюджеты самоуправлений, что компенсирует предусмотренные изменения налога. Кроме того, стороны договорились об укреплении безопасности, выделив дополнительную дотацию самоуправлениям на внешней границе Евросоюза.

Подписав протокол, правительство и ЛСС договорились, что в следующем году самоуправления получат 78% от подоходного налога с населения, а в госбюджет будет направлено 22%. В то же время, чтобы компенсировать изменения налоговой политики, самоуправлениям в следующем году предусмотрена дополнительная дотация из госбюджета в размере 67,5 млн евро, в 2026 году - 125,5 млн евро, в 2027 году - 147,1 млн евро, а в 2028 году - 144,4 млн евро.

Комментируя подписанный протокол, председатель ЛСС Гинтс Каминскис отметил, что для самоуправлений этот год был особенно напряженным в вопросе финансирования и по причине сложной ситуации с бюджетом самоуправлений в целом, при этом еще более остро встал вопрос об обеспечении автономных функций и поддержке самоуправлений Латгале.

Каминскис поблагодарил премьер-министра за сотрудничество и желание найти долгосрочные решения. "Подписанием протокола мы закрепили достигнутые договоренности, которые в этом году стали результатом действительно активных дискуссий, тесного сотрудничества с министерствами и совместной работы", - сказал Каминскис.

При этом, по его словам, ясно, что работа продолжится, поскольку между Кабинетом министров и ЛСС сохранились и разногласия, в том числе необходимо продолжить переговоры о повышении пропорции подоходного налога с населения до 80% в пользу самоуправлений, участии государства в фонде выравнивания финансов самоуправлений, поддержке восточных приграничных самоуправлений и других вопросах.

Протокол соглашения и разногласий также предусматривает увеличение на 50 млн евро общего лимита займов самоуправлений на 2025 год и среднесрочных, а также расширение списка целей займов. Основным приоритетом займов в среднесрочной перспективе по-прежнему будет реализация проектов фондов Евросоюза и Фонда оздоровления. Новшеством станет возможность занимать средства на инвестиционные проекты мелиоративной системы и системы городской дождевой и водосточной канализации, сообщили в Госканцелярии.

В подписанном протоколе сохранены цели и условия займов на 2024 год, чтобы самоуправления и в последующие годы могли продолжить реализацию инвестиционных проектов по приведению в порядок сети школ, обеспечению инфраструктуры образовательных учреждений, приобретению школьного транспорта, проектам дорожного строительства и укреплению безопасности.

Кроме того, у самоуправлений расширены возможности использования займа для реализации приоритетных инвестиционных проектов, включенных в план развития. Заем можно будет использовать для продолжения и завершения уже начатых проектов и объединить с проектами, финансируемыми из фондов Евросоюза и Фонда оздоровления.

Подписанный протокол будет приложен к законопроекту о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025-2027 годы.

В Сейм пакет законопроектов о бюджете на 2025 год предполагается внести 15 октября.