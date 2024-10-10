Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 10. Октября Завтра: Arvis, Arvids, Druvis

Правительство договорилось с самоуправлениями: оставшиеся спорные вопросы будут обсуждаться отдельно

© LETA 10 октября, 2024 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня и председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис в четверг подписали протокол соглашения и разногласий между правительством и ЛСС по бюджету 2025 года и бюджетным рамкам на последующие три года, одновременно договорившись о том, что самоуправления проведут дальнейшие дискуссии по спорным вопросам.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии, Силиня положительно оценивает переговоры с ЛСС и подписанный протокол. Она подчеркнула, что удалось достичь соглашения о пропорции подоходного налога с населения, увеличив часть, направляемую в бюджеты самоуправлений, что компенсирует предусмотренные изменения налога. Кроме того, стороны договорились об укреплении безопасности, выделив дополнительную дотацию самоуправлениям на внешней границе Евросоюза.

Подписав протокол, правительство и ЛСС договорились, что в следующем году самоуправления получат 78% от подоходного налога с населения, а в госбюджет будет направлено 22%. В то же время, чтобы компенсировать изменения налоговой политики, самоуправлениям в следующем году предусмотрена дополнительная дотация из госбюджета в размере 67,5 млн евро, в 2026 году - 125,5 млн евро, в 2027 году - 147,1 млн евро, а в 2028 году - 144,4 млн евро.

Комментируя подписанный протокол, председатель ЛСС Гинтс Каминскис отметил, что для самоуправлений этот год был особенно напряженным в вопросе финансирования и по причине сложной ситуации с бюджетом самоуправлений в целом, при этом еще более остро встал вопрос об обеспечении автономных функций и поддержке самоуправлений Латгале.

Каминскис поблагодарил премьер-министра за сотрудничество и желание найти долгосрочные решения. "Подписанием протокола мы закрепили достигнутые договоренности, которые в этом году стали результатом действительно активных дискуссий, тесного сотрудничества с министерствами и совместной работы", - сказал Каминскис.

При этом, по его словам, ясно, что работа продолжится, поскольку между Кабинетом министров и ЛСС сохранились и разногласия, в том числе необходимо продолжить переговоры о повышении пропорции подоходного налога с населения до 80% в пользу самоуправлений, участии государства в фонде выравнивания финансов самоуправлений, поддержке восточных приграничных самоуправлений и других вопросах.

Протокол соглашения и разногласий также предусматривает увеличение на 50 млн евро общего лимита займов самоуправлений на 2025 год и среднесрочных, а также расширение списка целей займов. Основным приоритетом займов в среднесрочной перспективе по-прежнему будет реализация проектов фондов Евросоюза и Фонда оздоровления. Новшеством станет возможность занимать средства  на инвестиционные проекты мелиоративной системы и системы городской дождевой и водосточной канализации, сообщили в Госканцелярии.

В подписанном протоколе сохранены цели и условия займов на 2024 год, чтобы самоуправления и в последующие годы могли продолжить реализацию инвестиционных проектов по приведению в порядок сети школ, обеспечению инфраструктуры образовательных учреждений, приобретению школьного транспорта, проектам дорожного строительства и укреплению безопасности.

Кроме того, у самоуправлений расширены возможности использования займа для реализации приоритетных инвестиционных проектов, включенных в план развития. Заем можно будет использовать для продолжения и завершения уже начатых проектов и объединить с проектами, финансируемыми из фондов Евросоюза и Фонда оздоровления.

Подписанный протокол будет приложен к законопроекту о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025-2027 годы.

В Сейм пакет законопроектов о бюджете на 2025 год предполагается внести 15 октября.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Очередной любопытный тендер: Рижская дума хочет нанять фотографов за 30 000 евро

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

Читать
Загрузка

Иностранцам разрешено служить в латвийской армии в случае мобилизации: теперь официально

Мир 19:36

Мир 0 комментариев

В случае мобилизации в латвийской армии смогут служить и граждане других стран, это предусмотрено поправками к закону о военной службе, принятыми сегодня в окончательном чтении в Сейме, сообщает LSM+.

В случае мобилизации в латвийской армии смогут служить и граждане других стран, это предусмотрено поправками к закону о военной службе, принятыми сегодня в окончательном чтении в Сейме, сообщает LSM+.

Читать

Neatkarīgā: смогут ли 46 российских боевиков также беспрепятственно въехать в Латвию?

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

Как такое возможно, что в нашей стране, которая тратит на свою оборону 3% ВВП, спокойно разъезжают на замаскированном под полицию автобусе 46 мигрантов, которые могли бы оказаться бойцами вражеского спецназа? Как возможно, что мы тратим огромные деньги на обустройство границы заборами, экранами и бетонными блоками, а через это все свободно маршируют так называемые мигранты?

Как такое возможно, что в нашей стране, которая тратит на свою оборону 3% ВВП, спокойно разъезжают на замаскированном под полицию автобусе 46 мигрантов, которые могли бы оказаться бойцами вражеского спецназа? Как возможно, что мы тратим огромные деньги на обустройство границы заборами, экранами и бетонными блоками, а через это все свободно маршируют так называемые мигранты?

Читать

В Германии разоблачили запрещенные поставки станков в Россию

Мир 18:42

Мир 0 комментариев

В 2023 году Россия импортировала более 300 станков с компьютерным управлением, произведенных в Германии, узнала телекомпания SWR. По ее данным, фирмы не прослеживают дальнейший путь поставок через третьи страны.

В 2023 году Россия импортировала более 300 станков с компьютерным управлением, произведенных в Германии, узнала телекомпания SWR. По ее данным, фирмы не прослеживают дальнейший путь поставок через третьи страны.

Читать

Придется решать сразу: родителям первоклассников ограничат выбор школ для учебы

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

 Со следующего учебного года подать заявку на место в первом классе для ребенка можно будет не более чем в пять школ Риги, предусматривают поддержанные сегодня комитетом Рижской думы по образованию, культуре и спорту поправки к обязательным правилам "Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в образовательные учреждения Рижского самоуправления".

 Со следующего учебного года подать заявку на место в первом классе для ребенка можно будет не более чем в пять школ Риги, предусматривают поддержанные сегодня комитетом Рижской думы по образованию, культуре и спорту поправки к обязательным правилам "Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в образовательные учреждения Рижского самоуправления".

Читать

Новинка! Работодатели будут обязаны информировать СГД о выплате зарплат наличными

Новости Латвии 18:14

Новости Латвии 0 комментариев

Со следующего года работодатели будут обязаны информировать Службу государственных доходов (СГД) о том, что они выплачивают зарплаты работникам наличными. Соответствующие изменения утверждены Кабинетом министров.

Со следующего года работодатели будут обязаны информировать Службу государственных доходов (СГД) о том, что они выплачивают зарплаты работникам наличными. Соответствующие изменения утверждены Кабинетом министров.

Читать