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Повышение акциза: какие цены на табак, алкоголь и нефтепродукты обещает нам Минфин (2)

Редакция PRESS 1 октября, 2024 16:22

Новости Латвии 2 комментариев

В следующем году планируется повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также увеличить акциз на табачные изделия с 2027 года, говорится в поправках к закону «Об акцизном сборе», подготовленных Министерством финансов (МФ) и представленных на утверждение.

Министерство финансов поясняет, что пересмотр порядка применения акцизного сбора необходим для частичной компенсации снижения поступлений от налога на труд и увеличения средств государственного бюджета, особенно в нынешних условиях, когда финансирование крайне необходимо для обеспечения внешней и внутренней безопасности и других важных для общества мер.

В результате планируемых изменений в 2025 году в государственный бюджет поступит 42,87 млн евро.

Изменение ставок акцизного сбора приведет к ежегодному увеличению цены одного литра дизельного топлива на 3,2 % в 2025 и 2026 годах, а цены на не содержащий свинца бензин - на 2,7 % в год. Цена одного литра автогаза может вырасти на 1,9 цента в год в 2025 и 2026 годах в связи с налогообложением.

По данным Минфина, налоговые изменения приведут к увеличению расходов на коммерческий транспорт примерно на 64 цента на 100 километров при среднем расходе дизельного топлива 20 литров на 100 километров.

Предусматривается отказаться от освобождения от акциза на нефтепродукты, используемые в производстве электроэнергии и когенерации, установив и на них ставку акциза как на нефтепродукты, используемые в качестве топлива.

Что касается топлива, то из-за налога стоимость природного газа для домохозяйств увеличится на 2,7 цента за кубический метр ежегодно, стоимость сжиженного нефтяного газа увеличится на 5,3 цента за килограмм в год из-за повышения налога, а стоимость дизельного топлива, используемого в качестве топлива, увеличится на 2,7 цента за кубический метр в год из-за налога, стоимость топлива из-за налога вырастет на 5,8 цента за литр в 2025 году и на 3,2 цента за литр в 2026 году.

Также с 2025 года планируется повысить ставку акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов на 100 миллилитров с 7,4 евро за 100 литров до 11 евро за 100 литров. Таким образом, доля налогов на литр напитка увеличится на четыре цента, поясняет Минфин.

С 2027 года в целях гармонизации ставок акцизного налога со странами Балтии планируется повысить ставку акцизного налога на алкогольные напитки, включая пиво, а также табачные изделия и изделия, аналогичные по назначению, такие как нагреваемый табак, табачные листья, жидкость для электронных сигарет и продукты-заменители табака.

Так, согласно расчетам Минфина, в 2027 году цена бутылки крепких спиртных напитков объемом 0,5 литра (содержание алкоголя 40%) может вырасти на 0,15 цента, бутылки вина объемом 0,75 литра - на шесть центов, бутылки пива объемом 0,5 литра (содержание алкоголя 5,2%) - на два цента.

Налоговая часть (минимальный уровень акциза и применимая к нему часть налога на добавленную стоимость) увеличится на 46 центов за пачку сигарет в 2027 году, за пачку нагреваемого табака (5,3 грамма) - на 19 центов. Цена 40-граммовой пачки курительного табака может вырасти на 62 цента, а цена одной пачки сигар или сигарилл (10 штук) - на 29 центов.

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