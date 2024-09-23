Потенциально опасно: что будет со зданием, с которого упала лепнина? Решение инспекции

Напомним, инцидент произошел 4 сентября по адресу улица А. Чака 67/69. Штукатурка с элементами лепнины упала прямо на тротуар. К счастью, пострадавших не оказалось. На место происшествия прибыли пожарные.

После того как строительный инспектор Департамента городского развития Рижской думы осмотрел место происшествия, владельцам здания было предписано оцепить неотремонтированную, опасную сторону фасада здания, чтобы избежать опасности для населения.

Им также было предписано устранить потенциальную опасность и удалить осыпающуюся штукатурку с неотремонтированной стороны фасада здания.

Владельцы здания должны до 7 октября предоставить в Департамент информацию о запланированных работах по восстановлению фасада.