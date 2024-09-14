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Последствия оккупации не только памятники, но и привычки народа: нацактивист нашёл корень зла (1)

pietiek.com 14 сентября, 2024 07:20

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Последствия оккупации не только памятники, нелояльные колонисты и другие подобные сложности. Но и политики, которые сколотили состояние, работая исключительно на государство, непропорционально оплачиваемые должности в различных советах, специальные авиарейсы, официанты, которые приносят чай на собрания, и другие привилегии – во всем этом нет ничего нового, пишет на pietiek.com нацактивист Айгарс Прусис.

"То же самое было и в СССР, которым фактически управляла коммунистическая олигархия, пользовавшаяся всеми мыслимыми и даже немыслимыми благами, в то время как все остальные были бедными или даже нищими.

Хотя сегодня разница между «элитой» и остальными не столь велика, как в советские времена, многие традиции Латвийской ССР сохраняются и сегодня, и это не только часто упоминаемая бюрократия и чрезмерный контроль мелочей.

Не менее удручающей для страны является «идеологически правильная поза», или, по крайней мере, ее видимость, которая никуда не делась. Например, кризис нелегальной миграции начался не сейчас, а давно, просто еще пять лет назад чиновникам не разрешалось говорить о нем негативно. Если об этом заговорил общественный деятель, его причисление к ксенофобам или даже нацистам было бы гарантированно.

Аналогичная история с интеграцией, провал которой был очевиден, но о проблемах распространятся не стоило, Москве это могло не понравиться, и в итоге миллионы бюджетных средств десятилетиями сливались в интеграционную воронку. А откровенные проявления враждебности если не молчаливо, то терпеливо принимались. Между тем, черенок метлы с российским флагом на 9 мая, мог испортить латышу всю оставшуюся жизнь.

И всё это не эпизоды из прошлого века, всё это было недавно. Не только требование к молодому латышу знать русский язык при поиске работы является пережитком советской эпохи. Но и премии в тысячи евро к зарплате начальства, и термокружки с лого фирмы – это всё оккупационная традиция.

Так было и раньше - коллективы за хорошую работу получали вымпелы и передвижные флаги, а коммунистическая элита делала покупки в специальных магазинах и ездила за границу поправлять здоровье.

Латвия должна не только стремиться быть лучше других - мы можем это сделать, - но с привычками прошлого мы не добьемся успеха".

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