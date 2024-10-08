После пасмурной ночи наступит приятный день: в среду обещают хорошую погоду

В ночь на среду ожидается облачная погода, в некоторых районах небо прояснится, местами в Курземе пройдет дождь. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, на побережье залива - с порывами до 15-19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха на западе составит +8…+12 градусов, на востоке будет прохладнее - всего +3…+8 градусов.

В столице ожидается облачная погода с временными прояснениями, без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Воздух остынет до +10 градусов.

Днем будет пасмурно, местами возможны прояснения. На большей части территории временами ожидаются дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный, южный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +11…+15 градусов, в северо-восточных районах +9…+11 градусов.

В Риге днем будет пасмурно, временами ожидаются осадки. Будет дуть умеренный юго-восточный, южный ветер, в первой половине дня - с порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +13…+15 градусов.